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宏利投資管理 邁進轉型發展新里程

2019-05-09 08:42經濟日報 記者王皓正╱即時報導

宏利宣布融合全球機構、零售及退休理財和資產管理業務，並以新品牌「宏利投資管理」營運，標誌著公司的發展邁進重要新里程，向轉型為業內最數位化和以客戶為中心的全球企業邁進。

這些業務於過去多年分別透過多個品牌於不同市場運作。宏利投資管理匯聚三大業務範疇的財富管理及投資專長，結合美洲、亞洲和歐洲各地的實力，竭力為全球投資者提供更優質的服務。這統一的業務品牌形象，包括全新網站，可為客戶和中介機構提供更一致和流暢的多項投資管理服務體驗。

新品牌有助公司的優勢擴展至現有銷售通路及市場，並為現有和潛在客戶提供策略性定位的產品和投資方案，同時，公司可利用全球財富和資產管理業務的規模優勢，為客戶提供更多元化的投資策略及具效率的服務。此舉亦有助提升公司的規模和產品系列的知名度，從而帶動成長。

宏利投資管理全球總裁兼行政總裁Paul Lorentz表示：「宏利投資管理結合宏利和John Hancock恒康品牌的最佳財富和資產管理產品，透過一個強大、統一、具結構及享譽全球的品牌，為我們的客戶提供優質的服務。」

「我們的價值定位建基於竭誠協助客戶實現財富目標的承諾、在公募和私募資產市場的投資與財富管理專長，以及一套可適用於不同地區的全球業務模式。」

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