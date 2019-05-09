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「中租零卡分期」會員暴增 年底衝10萬戶

2019-05-09 06:06聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

中租控股旗下仲信資融公司，去年9月推出「中租零卡分期」，因數位化便利又快速，百元消費也可分期，至去年底分期規模即破百億元，會員數月增140％，且因帶動特約店家客單價成長7.5倍，店家回響很大。仲信資融副總張銘聰表示，包括東森購物等知名商家將導入，預計年底會員數將達10萬戶。

仲信資融的「零卡分期」，獨創免綁信用卡、免儲值、免綁定銀行帳戶、免年費，針對消費者與廠商各設計一款專屬APP，消費者加入會員後，可事先申請信用額度，在特約商家掃碼付款，即可快速完成分期付款交易，是全台首創的無卡分期「電子交易模式」。

張銘聰表示，「中租零卡分期」打響無卡分期市場，透過嚴格審核合作商家、遵守法律規範及固定金額無循環利息三大作法，保障消費者權益。若消費者因故與商家發生訴訟，中租會分擔消費者的風險，並承擔商家倒閉風險，幫助消費者確保自身權益。

張銘聰指出，憑藉大幅降低分期金額門檻，中租零卡分期可和更多類型商家有合作。除Yahoo奇摩購物外，中租租車（三重店）、東森購物、特力屋、燦坤3C、台灣大車隊等知名商家將陸續上線，並接洽百貨商場、連鎖量販店、網購、醫美、美髮、旅遊業者等其他商家，提供消費者更完整的服務網絡。

中租迪和數位金融發展部副總經理陳瑞興表示，使用POS機的店家，只要掃描消費者出示的付款條碼並傳送交易金額、分期期數就可完成分期交易。連鎖型商家更可在每筆交易中記錄門市名稱或櫃位名稱，有助對帳及業績分析。未來將把「零卡分期」的成功經驗，推廣至其他海外市場。

仲信資融副總經理張銘聰(右)與中租迪和數位金融發展部副總經理陳瑞興(左)。圖／中...
仲信資融副總經理張銘聰(右)與中租迪和數位金融發展部副總經理陳瑞興(左)。圖／中租提供
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