中租消費零卡分期引AI機器人助力 明年跨足東協市場

2019-05-09 03:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



中租控股（5871）旗下仲信資融推出「零卡分期」的消費分期付款服務，短期目標今年底零卡分期會員數翻倍至10萬人，中期目標累計零卡分期業務量要擴張至200億元，並跟隨租賃事業腳步跨足東協市場。

仲信資融副總經理張銘聰指出，零卡分期就是消費分期付款，如何做到便利消費者與商家，於交易當下可以快速簡便的完成額度取得與分期設定等，IT資訊系統是關鍵，包括前台的交易流程透過手機APP、線上申辦快速完成，以及後台的核實審查流程加速，要使業務量高成長，兩者缺一不可。目前中租可以做到手機申辦當次交易零卡分期付款可在半小時內完成，但隨著進件量大幅增長，中租已在研擬引進AI機器人技術，預估6月後可望先推出申請流程機器人作業，10月推出電話語音機器人服務，以達到快速大量處理案件的效能。

中租迪和數位金融發展部副總經理陳瑞興指出，中租控股租賃事業積極進軍東協市場，未來零卡分期消費金融業務，也會跟隨租賃腳步，前進東協市場。他表示，過去中租在東協國家都是先從汽車貸款切入，零卡分期可以擴大切入當地消金市場，尤其像泰國市場具有消費力強、利息較優等特性，將率先開展。