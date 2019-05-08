華南銀行主動發現舞弊介入調查 強調客戶權益不受損害

2019-05-08 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



針對爆發員工挪用客戶存款上億元的舞弊案，華南銀行表示，本次事件是行方主動發現異常，並即積極展開追查而發覺。張姓行員利用客戶對她的信賴及疏於對帳習慣，萌生僥倖心態，因而涉案。

華南銀行張姓女行員為幫丈夫和小叔解決財務問題，涉嫌利用客戶的信任，偽造客戶名義偽填取款條，盜領客戶款項超過十餘年，盜領金額超過數千萬元，張再透過親友協助處理金錢，涉嫌業務侵占、違反《銀行法》等罪。

華銀表示，本行為服務客戶，近年來推行各項資產管理制度，透過客戶資產變化狀況進行關懷連繫，對客戶的往來情形，都有定期提供對帳單，讓客戶能瞭解與掌握資產的最新情況，同時對於客戶非本人臨櫃辦理存提款也都訂有相關確認機制，高度重視客戶權益。

華銀指出，已對張員提出法律上的追訴程序，以維護客戶及本行的權益。因整體案情仍須持續調查及進一步釐清，且目前本案已進入偵查階段，基於偵查不公開的原則，所以不便對外透露案件情節。

華銀強調，將來查調後，對本案損及客戶的權益，如應可歸責於本行的部分，本行將負起完全的責任。針對本次事件，將對內部相關作業再深入檢討改進及落實執行，務期對客戶權益的保障更為充分。