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貿易戰干擾、新台幣匯率會不會貶回31？專家這麼看

2019-05-08 19:31經濟日報 記者陳美君╱即時報導

中美貿易戰恐升級，新台幣匯率碎步貶值。 美聯社
中美貿易戰恐升級，新台幣匯率碎步貶值。 美聯社
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美中貿易戰變數籠罩國際金融市場，台北匯市今（8）日觀望氣氛濃厚，新台幣匯率碎步貶值，終場貶值0.9分，收30.92元，總成交量僅9.89億美元。匯銀主管估計，短期內新台幣匯率仍將維持偏弱震盪整理格局，是否進一步貶破31元大關，成為市場關注焦點。

展望本周匯市，金融圈主管表示，受到國際金融市場黑天鵝滿天飛影響，新台幣匯率欲強不易，除非外資大幅匯出，新台幣匯率才有進一步貶破31元大關的動能，否則很可能還是在30.8~31元區間來回游走。

「最近匯市很穩，匯率貶深了，出口商就會進場賣，讓匯率貶幅縮減」，匯銀主管說。因此，若新台幣匯率確實觸及到「31」字頭，也許就會引發出口商拋匯潮，讓新台幣匯率貶不下去。

「除非外資大舉匯出，否則要站穩31字頭不是那麼容易」，銀行主管認為。

匯銀主管指出，美國總統川普放話調升中國商品關稅稅率後，中國國務院副總理劉鶴仍將率團赴華府進行最新一輪談判，美中貿易爭議歹戲拖棚、未來變數仍多，台北匯市靜觀其變、量能不大，昨日不到10億美元的交易量，多半以進出口商的實際交易為主。

另外，近期市場聚焦美中貿易談判進展，川普於上周推文表示美中協議進展緩慢，周五將對價值2,000億美元中國商品祭出懲罰性關稅，由10%提高至25%，短期內還可能對目前尚未涵蓋的另外的3,250億美元中國進口產品課徵關稅。

金融圈主管說，即使川普再度揚言要對中國拉高關稅，中方仍不改原定計畫，劉鶴仍將率團至華盛頓進行貿易協商，美中貿易不確定性升溫，打壓全球投資氣氛，若外資加大匯出力道，新台幣將跟隨人民幣、韓元等新興亞幣偏空整理。

新台幣台幣匯率關稅貿易戰
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