親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

面對市場風暴 三招挑選債券

2019-05-08 18:40經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

美國總統川普出招施壓美中貿易談判，近一周來國際市場大幅震盪，哪類債券最有機可趁？摩根投信建議債券基金三招，應綜合考量「高殖利率」、「低存續期」、及「和股債市相關度」，以降低利率風險，有機會搭上漲升機會。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩指出，美國聯準會4月利率按兵不動，雖然上修經濟成長動能，但通膨仍偏弱，低於2%目標；主席鮑威爾會後記者會上表示目前沒有調整利率方向的必要性，故債券若能提供較高的到殖利率，扣除通膨後的實質配息率依舊誘人，預期能夠提供較高收益的標的，依舊是投資人偏好的標的。

黃奕栩表示，今年投資市場波動將擴大以為普遍共識，孳息收入能讓投資人在波動的環境中較具防禦力。再者，投資組合若能加入債券，將有助於提升整體投組的穩健度。綜觀全球主要券種最新殖利率，美國高收益債券到期收益率最具吸引力，達6.7%，高於歐洲高收益債券、新興美元債和亞洲美元債，在不少國家實質存款利率皆低於1%的環境下，高殖利率優勢顯而易見，也更能滿足投資人對收益的渴求。

另外，債券的存續期間也相當重要，黃奕栩說明，存續期間常用來衡量債券對利率的敏感度，一般而言，存續期間短的債券對於升息的敏感度較低，債券跌價風險也較小。目前美國高收益債券存續期間僅3.4年，僅約美國國庫券的一半，在未來美國利率水準正常化下，美國高收益債券將相對較具利率彈性優勢，將較其他債券更能禁得起利率走升的考驗。

黃奕栩強調，美國高收益債和MSCI全球指數相關係數達0.8，此一正相關顯示，若全球股市受惠經濟基本面上漲時，美國高收益債亦能同步受惠此一利多。此外，美國景氣及企業獲利基本面皆優於全球其他區域，有助於美國企業繼續保持健康的資產負債表，並產生穩定的現金流，並同步提升其獲利動能和償債能力，亦有益於美國高收益債市。

再者，投資債券最擔心企業違約破產，而受惠於全球景氣持續成長，高收益債券違約率也跟著回落，過去一年高收益債券違約率為0.94%，過去一年違約率甚至不到長期均值的三分之一。至於和美國公債呈負向關係。黃奕栩解釋，目前美國高收益債與美國十年期國庫券相關係數為-0.27，是少數呈負相關的券種，因此，在美國公債殖利率攀升期間，高收益債價格不僅不見得會下跌，反而有逆勢上漲機會。

債券高殖利率
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

華銀行員涉勾結外鬼 盜領客戶存款逾千萬元

2019-05-08 14:12

刷哪張卡繳稅最好用？三大方式選出專業卡

2019-05-08 08:16

元大金控與元大期貨 獲選上市櫃治理評鑑排名前5%企業

2019-05-08 07:39

顧立雄vs.王美花…財經俠侶 用愛成就彼此

2019-05-08 01:01

利用LINE傳個資 金管會列金檢

2019-05-07 23:54

私校退撫儲金 投資績效卓越

2019-05-07 23:54

王道銀Q1獲利 大增1.6倍

2019-05-07 23:54

監理沙盒申請案 達標

2019-05-07 23:54

通訊軟體徵信傳輸…盯

2019-05-07 23:54

目標到期債太熱 列入金檢

2019-05-07 23:54

台新攻消金 將攜手街口

2019-05-07 23:53

兆豐金四個月 賺進百億

2019-05-07 23:53

業務員把帳戶借客戶使用 被停職一個月

2019-05-07 17:54

不保本卻常被說保本 金管會五度盯上熱賣目標到期基金

2019-05-07 17:39

家樂福也能領外幣 玉山「外幣ATM」進駐全台5門市

2019-05-07 14:13

名家觀點／台灣壽險業出了什麼問題？

2019-05-07 01:05

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

I'm Shero 綻放女力，走出自己的路

2019-05-06 00:00
看更多

熱門文章

Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

2019-05-08 14:41

華碩砸14億 買輝瑞淡水廠

2019-05-07 23:56

哈日族又哭了！日圓現鈔匯價飆近三個月新高

2019-05-08 11:38

罷工若衝擊營運 長榮航：停年終 不加薪

2019-05-08 17:59

刷哪張卡繳稅最好用？三大方式選出專業卡

2019-05-08 08:16

華銀行員涉勾結外鬼 盜領客戶存款逾千萬元

2019-05-08 14:12

Google新武器 威脅數位行銷業

2019-05-08 00:03

特斯拉延後交車 衝擊台系鏈

2019-05-08 00:40

Gogoro 3售價35,980元 陸學森：超划算！

2019-05-08 15:13

兆豐金四個月 賺進百億

2019-05-07 23:53

台灣是LINE未來藍圖！LINE加碼投資台灣30億元

2019-05-08 11:06

環球晶：半導體庫存 Q2達高峰

2019-05-08 00:29

Gogoro 3來了！大打環保牌 車殼採用無毒塑膠

2019-05-08 14:58

傳林鴻南擬「三合一」出售金融事業 當事人全否認

2019-05-07 22:01

利用LINE傳個資 金管會列金檢

2019-05-07 23:54

Gogoro 3系列正式亮相 價格相當「國民」

2019-05-08 15:43

美中恐翻臉 謝金河：台灣得成為兩隻大象背上的老鼠

2019-05-08 12:34

信用卡也是車鑰匙！全球首張可解鎖電動機車信用卡誕生

2019-05-08 16:27

華碩轉盈 新品連發衝營運

2019-05-07 23:56

和碩獲利 七年來最低

2019-05-07 23:56

電業法修正 2025非核家園條文刪了

2019-05-07 23:50

目標到期債太熱 列入金檢

2019-05-07 23:54

4月出口連六黑 表現不如預期

2019-05-08 00:49

顧立雄vs.王美花…財經俠侶 用愛成就彼此

2019-05-08 01:01

經部扮推手 中鋼釋出資源挺下游

2019-05-08 00:28

馬斯克團隊 進退兩難

2019-05-07 23:32

寧繳土增稅…父母贈與子女房產 首季逆勢成長

2019-05-07 23:52

郭台銘深夜傳Line「伸展雙腿」 網友看法兩極

2019-05-07 22:42

名家觀點／看油價…要保持警覺

2019-05-08 00:04

台新攻消金 將攜手街口

2019-05-07 23:53

封殺非法機上盒 首批黑名單20日前公告

2019-05-07 21:21

勞動訴訟新制 企業五個注意

2019-05-07 23:51

新款iPad Air與iPad mini在台開賣 供應鏈利多

2019-05-08 15:39

銀行讓民眾用LINE傳證件 金管會緊盯安控機制

2019-05-08 05:48

王道銀Q1獲利 大增1.6倍

2019-05-07 23:54

「川普變臉」後續效應 財政部：今年出口最大變數

2019-05-07 20:34

兩岸三地千大企業市值排名 台積電第六、 鴻海退步21名

2019-05-08 12:30

台糖量販轉手家樂福 78%資遣員工有意願面試

2019-05-08 17:01

台糖量販易手800名計時員工失業 工會今申請勞資協調

2019-05-08 11:59

龔明鑫：台商回台 本周衝2,500億

2019-05-08 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top