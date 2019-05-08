面對市場風暴 三招挑選債券

2019-05-08 18:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



美國總統川普出招施壓美中貿易談判，近一周來國際市場大幅震盪，哪類債券最有機可趁？摩根投信建議債券基金三招，應綜合考量「高殖利率」、「低存續期」、及「和股債市相關度」，以降低利率風險，有機會搭上漲升機會。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩指出，美國聯準會4月利率按兵不動，雖然上修經濟成長動能，但通膨仍偏弱，低於2%目標；主席鮑威爾會後記者會上表示目前沒有調整利率方向的必要性，故債券若能提供較高的到殖利率，扣除通膨後的實質配息率依舊誘人，預期能夠提供較高收益的標的，依舊是投資人偏好的標的。

黃奕栩表示，今年投資市場波動將擴大以為普遍共識，孳息收入能讓投資人在波動的環境中較具防禦力。再者，投資組合若能加入債券，將有助於提升整體投組的穩健度。綜觀全球主要券種最新殖利率，美國高收益債券到期收益率最具吸引力，達6.7%，高於歐洲高收益債券、新興美元債和亞洲美元債，在不少國家實質存款利率皆低於1%的環境下，高殖利率優勢顯而易見，也更能滿足投資人對收益的渴求。

另外，債券的存續期間也相當重要，黃奕栩說明，存續期間常用來衡量債券對利率的敏感度，一般而言，存續期間短的債券對於升息的敏感度較低，債券跌價風險也較小。目前美國高收益債券存續期間僅3.4年，僅約美國國庫券的一半，在未來美國利率水準正常化下，美國高收益債券將相對較具利率彈性優勢，將較其他債券更能禁得起利率走升的考驗。

黃奕栩強調，美國高收益債和MSCI全球指數相關係數達0.8，此一正相關顯示，若全球股市受惠經濟基本面上漲時，美國高收益債亦能同步受惠此一利多。此外，美國景氣及企業獲利基本面皆優於全球其他區域，有助於美國企業繼續保持健康的資產負債表，並產生穩定的現金流，並同步提升其獲利動能和償債能力，亦有益於美國高收益債市。

再者，投資債券最擔心企業違約破產，而受惠於全球景氣持續成長，高收益債券違約率也跟著回落，過去一年高收益債券違約率為0.94%，過去一年違約率甚至不到長期均值的三分之一。至於和美國公債呈負向關係。黃奕栩解釋，目前美國高收益債與美國十年期國庫券相關係數為-0.27，是少數呈負相關的券種，因此，在美國公債殖利率攀升期間，高收益債價格不僅不見得會下跌，反而有逆勢上漲機會。