親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

首度曝光！郭台銘決定參選傳了這首詩給曾馨瑩

新台幣貶0.9分 收30.920元

2019-05-08 16:12中央社 台北8日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.920元，貶0.9分，成交金額6.6億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.940元，最高30.905元、最低30.940元。

新台幣外匯
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

華銀行員涉勾結外鬼 盜領客戶存款逾千萬元

2019-05-08 14:12

刷哪張卡繳稅最好用？三大方式選出專業卡

2019-05-08 08:16

元大金控與元大期貨 獲選上市櫃治理評鑑排名前5%企業

2019-05-08 07:39

顧立雄vs.王美花…財經俠侶 用愛成就彼此

2019-05-08 01:01

利用LINE傳個資 金管會列金檢

2019-05-07 23:54

私校退撫儲金 投資績效卓越

2019-05-07 23:54

王道銀Q1獲利 大增1.6倍

2019-05-07 23:54

監理沙盒申請案 達標

2019-05-07 23:54

通訊軟體徵信傳輸…盯

2019-05-07 23:54

目標到期債太熱 列入金檢

2019-05-07 23:54

台新攻消金 將攜手街口

2019-05-07 23:53

兆豐金四個月 賺進百億

2019-05-07 23:53

業務員把帳戶借客戶使用 被停職一個月

2019-05-07 17:54

不保本卻常被說保本 金管會五度盯上熱賣目標到期基金

2019-05-07 17:39

家樂福也能領外幣 玉山「外幣ATM」進駐全台5門市

2019-05-07 14:13

名家觀點／台灣壽險業出了什麼問題？

2019-05-07 01:05

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

I'm Shero 綻放女力，走出自己的路

2019-05-06 00:00
看更多

熱門文章

Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

2019-05-08 14:41

華碩砸14億 買輝瑞淡水廠

2019-05-07 23:56

刷哪張卡繳稅最好用？三大方式選出專業卡

2019-05-08 08:16

華銀行員涉勾結外鬼 盜領客戶存款逾千萬元

2019-05-08 14:12

Google新武器 威脅數位行銷業

2019-05-08 00:03

特斯拉延後交車 衝擊台系鏈

2019-05-08 00:40

哈日族又哭了！日圓現鈔匯價飆近三個月新高

2019-05-08 11:38

兆豐金四個月 賺進百億

2019-05-07 23:53

Gogoro 3售價35,980元 陸學森：超划算！

2019-05-08 15:13

環球晶：半導體庫存 Q2達高峰

2019-05-08 00:29

台灣是LINE未來藍圖！LINE加碼投資台灣30億元

2019-05-08 11:06

Gogoro 3來了！大打環保牌 車殼採用無毒塑膠

2019-05-08 14:58

傳林鴻南擬「三合一」出售金融事業 當事人全否認

2019-05-07 22:01

利用LINE傳個資 金管會列金檢

2019-05-07 23:54

美中恐翻臉 謝金河：台灣得成為兩隻大象背上的老鼠

2019-05-08 12:34

華碩轉盈 新品連發衝營運

2019-05-07 23:56

和碩獲利 七年來最低

2019-05-07 23:56

電業法修正 2025非核家園條文刪了

2019-05-07 23:50

Gogoro 3系列正式亮相 價格相當「國民」

2019-05-08 15:43

目標到期債太熱 列入金檢

2019-05-07 23:54

4月出口連六黑 表現不如預期

2019-05-08 00:49

天下雜誌調查：雲端為製造業新戰場 石化最賺

2019-05-07 18:36

顧立雄vs.王美花…財經俠侶 用愛成就彼此

2019-05-08 01:01

經部扮推手 中鋼釋出資源挺下游

2019-05-08 00:28

馬斯克團隊 進退兩難

2019-05-07 23:32

寧繳土增稅…父母贈與子女房產 首季逆勢成長

2019-05-07 23:52

旅外僑民卻可領老年給付 衛福部：確定修法

2019-05-07 19:04

郭台銘深夜傳Line「伸展雙腿」 網友看法兩極

2019-05-07 22:42

信用卡也是車鑰匙！全球首張可解鎖電動機車信用卡誕生

2019-05-08 16:27

名家觀點／看油價…要保持警覺

2019-05-08 00:04

台新攻消金 將攜手街口

2019-05-07 23:53

封殺非法機上盒 首批黑名單20日前公告

2019-05-07 21:21

勞動訴訟新制 企業五個注意

2019-05-07 23:51

銀行讓民眾用LINE傳證件 金管會緊盯安控機制

2019-05-08 05:48

王道銀Q1獲利 大增1.6倍

2019-05-07 23:54

「川普變臉」後續效應 財政部：今年出口最大變數

2019-05-07 20:34

台南首宗BOT飯店 鴻瀚安平酒店動土

2019-05-07 18:06

兩岸三地千大企業市值排名 台積電第六、 鴻海退步21名

2019-05-08 12:30

新款iPad Air與iPad mini在台開賣 供應鏈利多

2019-05-08 15:39

龔明鑫：台商回台 本周衝2,500億

2019-05-08 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top