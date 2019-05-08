只因投緣有信賴感 台灣大媽愛把存摺印章寄放行員

2019-05-08 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



華南銀行今（8）日爆發重大內控疏失，現職新生分行襄理張秀米，被控利用與客戶接觸的機會，未經客戶同意，勾結外鬼擅自填寫提款單，盜領客戶存款近億元，看在同為公股行庫的銀行同業眼中，這件事銀行其實很難防範，因為台灣的大媽、老伯們有種特性，喜歡和特定行員長期往來，因為熟悉、投緣而感到信賴，為方便理財，甚至會把存摺、印章通通交給行員，導致行員有舞弊的機會。

公股行庫資深行員表示，或許是因為民族性，有些客戶就是喜歡某位銀行的櫃檯人員，覺得和他很「投緣」，和銀行長期往來時，常常就認定這位櫃員，大大小小的事情都要委託他辦理，就算這名行員調動，客戶還會「跟著他跑」，到他所在的分行，指定他辦業務。

因為長期來往，覺得熟悉、有信賴感，有客戶甚至會把自己的存摺、印章通通交給行員，只要一通電話，就讓行員幫他轉帳、買理財商品，覺得這樣非常方便。

因此，金管會三令五申、時常發公文給銀行，提醒櫃檯人員或理專，不能幫客戶保管存摺和印章，銀行也時常提醒行員，不要踩這條紅線。

「如果客戶硬要行員替他保管印章與存摺，而行員也沒有拒絕，很容易就會發生盜領存款的事件，且這樣的事件銀行也很難防範」，銀行同業說。

至於客戶為什麼願意把攸關「老本」的物件交給行員，銀行主管說，其實這件事過去很常發生，特別是中南部地區，有些老媽媽、老伯伯，可能是擔心自己記性不好，常常找不到東西，或者不信任自己的子女，認為家賊難防，所以寧可把這些重要的物件，交給自己信賴的行員或郵局櫃員。

銀行主管說，早期有些長輩因為怕忘記，把提款密碼直接寫在提款卡上，令人啼笑皆非之際，也讓自己陷入存款被盜領的危機之中，只是隨著時代進步，這一類的事情已經越來越少見了。