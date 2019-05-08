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陪媽媽溫馨過佳節 foodpanda推出限時感恩餅乾表心意

2019-05-08 12:57經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

母親節將至，過往總是出門搶餐廳座位，今年不妨選擇在家，用不同的方式慶祝。美食外送平台foodpanda特別攜手「蒙恩聽障烘焙坊」推出限期活動，凡於5月11日至5月12日兩天，於全平台訂餐就有機會隨餐隨機獲得限量手工餅乾，為今年的母親節帶來美味驚喜。

此外，自5月1日至5月12日止，全平台推出免運費活動，為孝順子女們省時省力省荷包。foodpanda更同步推薦5間「孝敬媽媽五星餐廳」，邀請食客們不用出門人擠人，輕鬆在家享用連媽媽也難以抗拒的人氣美食。

過去一年一度的母親節，大批消費者總是提前搶時間預訂餐廳慶祝這個特別的日子，較晚行動的消費者往往只能望其項背。然而隨著美食外送服務的興起，消費者將有不同過節的用餐選擇。透過foodpanda替自己減輕負擔，享用感恩媽媽的慰勞大餐不用出門人擠人，在家輕鬆點餐舒服慶溫馨。

除了一指輕鬆點大餐滿足媽媽口腹之外，今年foodpanda還特別攜手「蒙恩聽障烘焙坊」製作愛意滿滿的美味餅乾，於活動日期5月11日至5月12日兩天，在全平台完成訂餐就有機會可以免費獲得。照顧苦惱於母親節驚喜禮物的子女們，隨餐隨機附贈手工餅乾神助攻，給全天下的媽媽一個特別的驚喜。

除了母親節隨機贈送餅乾外，foodpanda為了感恩全天下的媽媽辛勤付出，自5月1日至5月12日止，平台全面訂餐免服務費，輕鬆點餐又省預算！除此之外，在這個專屬於母親的月份，平台部分餐廳滿額現折30元，整個五月foodpanda陪媽媽在家溫馨吃大餐過佳節。

foodpanda台灣區執行董事總經理方俊強表示，「在這個值得慶祝的日子裡，最重要的是與媽媽和家人們的團聚；因此，今年就在家享用foodpanda為你送到門口的美味大餐，陪媽媽好好吃頓飯吧。 foodpanda平台獨家貨到付款和線上刷卡雙付款機制，讓學生可以不受到信用卡付款的限制去做彈性消費。今年還有與『蒙恩聽障烘焙坊』特別合作的驚喜手工餅乾，禮輕情意濃，讓媽媽不只有口福，更能親身感受到送禮的溫馨。」

隨著美食外送服務的興起，消費者可以透過foodpanda替自己減輕負擔，享用感恩...
隨著美食外送服務的興起，消費者可以透過foodpanda替自己減輕負擔，享用感恩媽媽的慰勞大餐不用出門人擠人，在家輕鬆點餐舒服慶溫馨。　圖／foodpanda提供
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