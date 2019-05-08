新台幣開盤 貶值2.9分

相關新聞
目標到期債太熱 列入金檢2019-05-07 23:54
元大金控與元大期貨 獲選上市櫃治理評鑑排名前5%企業2019-05-08 07:39
顧立雄vs.王美花…財經俠侶 用愛成就彼此2019-05-08 01:01
利用LINE傳個資 金管會列金檢2019-05-07 23:54
私校退撫儲金 投資績效卓越2019-05-07 23:54
王道銀Q1獲利 大增1.6倍2019-05-07 23:54
監理沙盒申請案 達標2019-05-07 23:54
通訊軟體徵信傳輸…盯2019-05-07 23:54
台新攻消金 將攜手街口2019-05-07 23:53
兆豐金四個月 賺進百億2019-05-07 23:53
業務員把帳戶借客戶使用 被停職一個月2019-05-07 17:54
不保本卻常被說保本 金管會五度盯上熱賣目標到期基金2019-05-07 17:39
家樂福也能領外幣 玉山「外幣ATM」進駐全台5門市2019-05-07 14:13
美中貿易談判 人民幣匯率後市強弱關鍵2019-05-07 10:24
名家觀點／台灣壽險業出了什麼問題？2019-05-07 01:05
中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見2019-03-25 20:48
I'm Shero 綻放女力，走出自己的路2019-05-06 00:00
熱門文章
不保本卻常被說保本 金管會五度盯上熱賣目標到期基金2019-05-07 17:39
華碩砸14億 買輝瑞淡水廠2019-05-07 23:56
Google新武器 威脅數位行銷業2019-05-08 00:03
特斯拉延後交車 衝擊台系鏈2019-05-08 00:40
Google發表平價手機Pixel 3a 399美元起2019-05-08 02:47
環球晶：半導體庫存 Q2達高峰2019-05-08 00:29
業務員把帳戶借客戶使用 被停職一個月2019-05-07 17:54
LINE傳證件辦貸款安不安全？金融機構被金管會盯上2019-05-07 16:34
家樂福也能領外幣 玉山「外幣ATM」進駐全台5門市2019-05-07 14:13
刷哪張卡繳稅最好用？三大方式選出專業卡2019-05-08 08:16
電業法修正 2025非核家園條文刪了2019-05-07 23:50
刷「一銀信用卡」綁台灣Pay 最高回饋1150元2019-05-07 13:53
利用LINE傳個資 金管會列金檢2019-05-07 23:54
連六黑！4月出口258.3億美元 不如預期2019-05-07 16:09
目標到期債太熱 列入金檢2019-05-07 23:54
天下雜誌調查：雲端為製造業新戰場 石化最賺2019-05-07 18:36
4月出口連六黑 表現不如預期2019-05-08 00:49
傳林鴻南擬「三合一」出售金融事業 當事人全否認2019-05-07 22:01
兆豐金四個月 賺進百億2019-05-07 23:53
政院召集應對川普新招 最快下午有對策2019-05-07 12:14
華碩轉盈 新品連發衝營運2019-05-07 23:56
旅外僑民卻可領老年給付 衛福部：確定修法2019-05-07 19:04
新唐MCU 躋無線藍牙耳機鏈2019-05-07 14:53
美中貿易談判 人民幣匯率後市強弱關鍵2019-05-07 10:24
和碩獲利 七年來最低2019-05-07 23:56
顧立雄vs.王美花…財經俠侶 用愛成就彼此2019-05-08 01:01
環保公司年領3000萬補助卻苛刻員工？ 勞團要環署停補助2019-05-07 12:38
馬斯克團隊 進退兩難2019-05-07 23:32
貿易蒙陰霾 美、德債殖利率走跌2019-05-07 11:01
「川普變臉」後續效應 財政部：今年出口最大變數2019-05-07 20:34
寧繳土增稅…父母贈與子女房產 首季逆勢成長2019-05-07 23:52
郭台銘深夜傳Line「伸展雙腿」 網友看法兩極2019-05-07 22:42
全家攜手農林 賣中式「仙女紅茶」2019-05-07 14:53
封殺非法機上盒 首批黑名單20日前公告2019-05-07 21:21
台南首宗BOT飯店 鴻瀚安平酒店動土2019-05-07 18:06
銀行讓民眾用LINE傳證件 金管會緊盯安控機制2019-05-08 05:48
隔代教養家庭倍增 綜所稅申報有孫子女學費扣除小確幸2019-05-07 14:56
別漏了！賣屋、租屋、房貸 報稅看過來2019-05-07 14:33
罷工預告期無解 旅行業：交通部應找勞動部跨部會協調2019-05-07 10:45
王道銀Q1獲利 大增1.6倍2019-05-07 23:54
留言