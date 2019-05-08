產險業首創智能客服「富邦保哥」 懂你想問的

2019-05-08 08:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



富邦產險推出台灣產險業首位智能客服「富邦保哥」，即日起於「富邦產險網站」臉書粉絲專頁私訊保哥，即可進行24小時全年無休的即問即答服務。「富邦保哥」使用NLU自然語意理解技術，涵蓋範圍不限於關鍵字庫，且不同的詢問方式皆可讓客戶快速獲得解答。

有別於過去傳統的客服機器人採用關鍵字比對設計，僅能在有限的關鍵字範圍內正確回答問題，富邦產險全新智能客服「富邦保哥」的設計不限於關鍵字庫，而是導入人工智慧語意分析的方式，自動判別與理解客戶詢問的意圖或目的，並建置日常對話的語料庫，提供客戶更佳的互動體驗；針對保戶常見問題，富邦保哥亦提供不同詢問情境，只要使用簡單明確的句子提問，例如「我投保完成後何時會收到保單？」 或 「我想了解旅遊不便險」等，富邦保哥皆可以清楚快速地提供解答。

「富邦保哥」建立車險、個人險、理賠與網路投保常見問題和最新訊息選單，能夠在第一時間找到問題且提供解答；並以官網上常見的問與答內容作為訓練數據，輔以NLU（Natural Language Understanding）自然語意理解技術，讓富邦保哥在接收客戶問題後，能立即判斷客戶的意思表示並提供解決方案。同時持續蒐集與累積各類問題，運用機器學習強化其功能，並採用人機協作之配置，提供客戶便捷又有溫度的服務。

富邦產險表示，「富邦保哥」為目前產險業界第一家使用自然理解語意分析的智能客服，集結多個部門、歷時約一年籌備，正式推出前也實施三個月的內部前導測試，務求提供客戶更聰明快速的線上即時問答服務。

富邦產險致力於保險創新科技，以客戶為核心價值出發，持續發展智能與數位化服務，陸續推出航延險自動理賠、事故現場即刻付款服務，現有智能客服富邦保哥的加入，將能不受時間、空間限制，並更有效率地滿足客戶需求。