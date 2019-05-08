刷哪張卡繳稅最好用？三大方式選出專業卡

2019-05-08 08:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



信用卡。 本報系資料庫 分享 facebook 今年哪一張信用卡刷卡繳稅最好用？從國人手中常見的大型發卡行，進一步以「刷卡金回饋」、「回饋金額上限破千」以及「免手續費」三大方式評比，假設三種優惠都有，就可為卡友挑選用來繳稅備選名單信用卡！

★備選名單一、花旗銀：有「刷卡金回饋」、「回饋金額上限破千」以及「免手續費」

花旗銀為國內第五大發卡行，今年刷卡繳稅優惠很佛心。

其中，「刷卡金回饋」只要刷卡繳稅並於活動網頁完成登錄，就有0.5％刷卡金回饋，「回饋上限」1,000元，且刷卡繳稅一次付清免手續費。

另外，刷卡單筆繳稅金額滿新台幣888元，線上搶抽有「天空之城」美譽的祕魯馬丘比丘雙人遊、Gogoro、Apple watch、Nintendo Switch、總額千萬刷卡金等獎，中獎率達75%。

★備選名單二、玉山銀：有「刷卡金回饋」、「回饋金額上限破千」以及「免手續費」

玉山銀為國內第三大發卡行，今年刷卡繳稅可依據信用卡來分。

免手續費部分，刷玉山信用卡繳綜合所得稅不限卡別、不限稅額皆享「免手續費」外，分期付款的顧客，不分卡別、不限金額享6期0利率，稅款達100萬元享12期0利率。

其次，選擇一次付清的顧客，凡使用玉山信用卡（不含Pi拍錢包信用卡）繳稅達1萬元即享統一超商抵用券100元、持Pi拍錢包信用卡繳稅享1% P幣回饋（上限2,000 P幣）、世界卡繳稅達20萬元享1%現金回饋（上限3,000元）。

★備選名單三、台新銀：有「刷卡金回饋」、「回饋金額上限破千」以及「免手續費」

台新銀為國內第四大發卡行，今年繳稅可依據信用卡來分。一次付清可「免手續費」。

另外，一次付清卡友提供刷卡金回饋，滿1萬回饋100元刷卡金、滿5萬回饋200元刷卡金、滿10萬以上0.3%回饋最高可享3,000元。

台新FlyGo卡與@GOGO卡，則享有專屬不限金額1%回饋，登錄2萬名，上限200元。

最後，可善用紅利點數兌換刷卡金折抵繳稅金額，每500點紅利點數可兌換30元刷卡金，兌換金額無上限。

★另外，其他信用卡部分。渣打銀也有免手續費、3期或6期零利率。

滙豐銀推出應繳金額滿1,000元即可申請分期，5期或8期年利率0.88%，12期年利率1.88%。使用滙豐信用卡繳交綜所稅，更可參加新台幣一萬元刷卡金抽獎活動，共計12個中獎名額；單筆稅額超過10,000（含）元時，每10,000（含）元可再增加1次抽獎機會，最多5次。

聯邦銀則推出紅利點數也可100%折抵綜所稅。一次付清的卡友，不限卡別使用聯邦信用卡繳稅，金額單筆滿20萬元，30元回饋1點，享最高10萬點紅利點數回饋。