不保本卻常被說保本 金管會五度盯上熱賣目標到期基金

2019-05-07 17:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 目標到期債券基金快速成長，繼三度發函、去年列專案金檢後，金管會決定今年再度列入一般金檢項目，以了解金融機構行銷時有無誤導投資人是保本商品。

根據金管會最新資料，目標到期債券基金持續成長，到今年3月底，發行檔數已增加到50檔，規模首次突破2,000億元，達2,115.9億元。

去年底，則有38檔，發行規模1,418.96億元，今年3月底規模已比去年增加約五成。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，目標到期債券基金是沒有保本的商品，因此會特別要求投信公司要告訴客戶，並不是保本的基金，只是到期之後，基金就結束了，並沒有保證本金。

蔡麗玲說，今年1月就發函請投信投顧公司轉知會員，有關目標到期債券基金的廣告、行銷文件，不可誤導投資人以為是保本保息商品，並告知有關的風險及費用，也要求業者加強對業務人員教育宣導，要了解商品並解說商品特性。

除了證期局今年1月去函投信業者外，去年6月保險局也發函要求保險公司，銷售連結目標到期債券基金的投資型保險商品時，不能以跨大不實的話術招攬，讓消費者誤信是保證「保本保息」。

今年3月，保險局又再度發函，要求所有保險公司銷售投資型保險商品時，應確實依規定辦理，充分瞭解產品及客戶，以符合商品適合度規定。

除了三度發函，去年金管會也首度將目標到期債券基金，列入專案金檢；隨著目標到期債券基金持續熱賣，規模不斷擴大，金管會今年第1季特別修改金檢手冊，首度將目標到期債券基金，列入一般金檢項目。