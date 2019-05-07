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台新金Q1投資交易收入年增六成 將爭取台商回流業務

2019-05-07 17:19經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

台新金今（7）日舉行法說會，會中公佈今年第1季業績及獲利表現；該公司第1季稅後淨利44億元，年成長15.7%，每股稅後盈餘（EPS）0.37元，也較去年同期成長12.1%；在營收表現方面，第1季受惠全球金融市場表現不俗，致投資交易收入年成長達61.4%，表現甚為出色。

今日法說會上，會中法人關注三大議題，包括子公司台新銀行淨利差（NIM）表現、美中貿易戰近況以及財管業務今年發展，其中財富管理手續費占金控淨手續費收入高達六成，備受關注。

台新金總經理林維俊回應，今年與往常不同，許多存款吸收是計算在利息支出，但不管是利率或是匯率的Swap產品所產生的收入則計算在投資收入，因業務做的比較多，因此對NIM有影響。

但假設還原，去年第4季的NIM與第1季的NIM只差了1個BP（0.01個百分點），分別為1.32％與1.33％。

財富管理部分，淨手續費收入占金控六成，台新金回應，今年財管手收仍著重在保險，今年第1季保險手續費收入占整體財管手收79％，已經是連續三季成長，高於去年第4季的76％。

另外，市場還關注美中貿易戰議題。林維俊表示，對於因美中貿易戰所引發的台商回流效應，台新金控旗下各子公司也會積極爭取業務機會，為相關台商提供優質的服務。

林維俊指出，不樂見二個全球主要的經濟體持續爭議，並提及倘若美中二國未能達成協議，將對全球經濟造成傷害，對於事件的發展，台新金控將密切關注，特別是對股、匯市的影響，以及對客戶業務可能受到的衝擊，台新金控會嚴謹風控、做好因應。

最後，對於普天集團事件，林維俊表示，已經在去年100％提存，回收進度則牽涉到法律程序，不會對今年損益有任何影響。

目前普天集團事件中牽涉到的盛達電提出的仲裁暫定在5月底有訊息、英格爾仲裁則暫定在9月有判決下來，假設結果是好的，將有助台新銀回收。

台新金控貿易戰
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