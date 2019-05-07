醫療負擔大 掌握3+3原則趁早啟動退休計畫

2019-05-07 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



富蘭克林坦伯頓基金集團公布2019年最新退休收入與預期調查，這是第八個年度進行退休調查，今年1月17日至1月28日針對2,002位18歲以上的成年人進行線上調查，結果顯示，「醫療負擔」躍居65歲以上及美國受訪者退休後的最大擔憂，68%受訪者在退休理財上偏好用「目標導向」衡量其投資成果，而非以對應的大盤指數做為績效衡量對象。

此外，66%受訪者承認目前的退休準備仍落後應有的進度，六成受訪者認為跟理財顧問合作對退休計劃是非常重要的，但僅有33%受訪者現在有跟專業理財顧問合作準備退休金。

富蘭克林證券投顧表示，台灣進入高齡化社會，退休期間將逐漸拉長，退休後生活將面臨四大考驗，包括長壽風險、通膨風險、健康風險、投資風險。因此建議退休理財規劃要趁早，透過三大步驟了解退休資金缺口，並掌握三大要點建構適合自己的退休理財計畫，為人生下半場的悠遊生活做好準備。

•「醫療負擔」居退休後的最大擔憂

根據富蘭克林坦伯頓基金集團2019年退休收入與預期調查，「健康議題」與「醫療負擔」分別是65歲以上受訪者及美國受訪者退休後的頭號擔憂，其次才是「錢不夠用」、「償還負債」及「生活品質下降」的問題。

調查顯示，儘管美國現行的醫療儲蓄帳戶(Health Saving Account，簡稱HAS)讓民眾將錢存入一個有稅負優惠功能的儲蓄帳戶，可做為未來因應醫療費用之所需，但要開設醫療儲蓄帳戶(HAS)的前提是必須要與高自付額醫療保險計劃(High-Deductible Healthcare Insurance，簡稱HDHP)結合。

根據美世顧問公司2016年進行的一項雇主支援健康計畫調查結果顯示，目前僅有約三成美國民眾有管道參與高自付額醫療保險計劃。

富蘭克林坦伯頓基金集團2019年退休調查結果發現，在已經參與高自付額醫療保險計劃的受訪者當中，有75%有開設醫療儲蓄帳戶，其中75%比例認為他們知道未來如何支付潛在的醫療支出，明顯高於沒有醫療儲蓄帳戶的受訪者中僅有36%知道未來如何因應醫療負擔。

富蘭克林證券投顧表示，不同於美國制度多仰賴個人醫療保險，台灣完善的健保制度降低國人對於退休後醫療支出的擔憂，但隨著台灣進入高齡化且少子化社會，健保的財政負擔日益沉重，國人平均餘命延長與醫療技術發展將增加醫療開銷，因此除了健保福利制度與購買醫療險之外，建議民眾為了日後享有較佳的醫療品質仍應多做準備。

跟食品或是水電瓦斯費類似，醫療支出多半也會隨著通膨上揚，因此要因應醫療支出的退休準備需將通膨因素納入考量，尋找報酬率可抵禦通膨上揚的標的，包括股票、平衡型基金與殖利率較高的債券型基金。

• 退休理財偏好用「目標導向」，逾六成受訪者退休準備進度落後

另一方面，今年調查結果發現68%受訪者在退休理財上偏好用「目標導向」衡量其投資報酬，而非以對應的大盤指數做為績效衡量對象。

此外，儘管受訪者認同退休準備相當重要，66%受訪者承認目前的退休準備仍落後應有的進度，僅有46%受訪者表示目前的策略得以創造未來30年(含)以上的退休收入，同時也有46%受訪者擔心退休收入無法滿足退休支出。

另一方面，從這份調查結果發現，60%的受訪者認為跟理財顧問合作對退休計劃是非常重要的，但僅有33%受訪者現在有跟專業理財顧問合作準備退休金、雖然高於去年的29%，但仍處在相對偏低水準。

富蘭克林坦伯頓基金集團退休行銷部門副總裁麥可‧多席爾(Michael Doshier)表示，退休理財規劃轉為重視「目標導向」突顯美國民眾心態上的一大轉變，需針對哪些支出選擇適合的投資工具，且需同時滿足其理財目標與風險可承受程度，同樣重要的是，要定期與理財顧問檢視投資組合並隨時依據資產負債變化進行調整，這些因素在退休理財規劃上缺一不可。

• 掌握3步驟+3要點，打造退休理財計畫趁現在

富蘭克林證券投顧表示，若希望有穩健的退休儲蓄規劃，建議透過三步驟了解自己的退休金缺口並及早啟動退休理財計畫，並把握三大關鍵要點，包括選擇適合退休金工具、趁早開始及選擇適合的投資組合。

(1)選擇適合的投資工具：定期檢視且依年齡彈性調整投資工具，也需考量投資工具的報酬及穩定性，若挑選過於保守的商品，雖然風險較低，但投資效益也較小。具有專業經理團隊操作的共同基金，長期績效穩定，報酬與風險適中，是退休理財計劃中的優質選擇。

(2)趁早開始：時間複利效果是投資理財最偉大的力量，要達成同樣的退休金目標，越早開始準備，每月需投入的金額就越小，負擔也會越輕，再加上持續不懈的長期投資，才能達到自己的退休金理財目標。

(3)建構適合自己的投資組合：選定適合的理財工具並開始投資後，還需隨著退休年齡的逼近，增加較保守的理財工具於投資組合中(例如：有預定配息機制的債券型基金)，或是透過目標日期基金的自動調配機制，便可有效降低風險。

富蘭克林坦伯頓多元資產團隊投資長愛德華．波克(Edward Perks)認為，對退休理財來說，「確認投資期間」是達成投資目標的第一步，實務上這意味著「資產負債表管理」，以確保沒有出現短期負債和長期資產，或是短期資產及長期負債的情況。

對於接近退休而且有穩定現金流需求的投資人，應該避免投入過多資金於成長型資產、增加債券型基金比重，避免因為短期市場波動而被迫賣出，導致追高殺低的現象，反之，距離退休年期較長的投資人因為可投資期間較長，市場短線震盪反而有助於利用市場低點增持部位，掌握長線增值機會。

富蘭克林華美目標2037組合基金*經理人邱良弼表示，目標日期基金一次解決不想選、不知道怎麼選等退休投資難題，投資人只要預估自己退休年份，就能找到最適合的目標日期基金進行投資，之後基金會隨退休年齡的接近程度，主動降低風險性資產比重，動態調整配置終至最保守狀態，且費用成本低有利長期投資，完整依照退休準備概念建立投資策略，持之以恆朝足以支應退休財務所需方向前進，非常適合退休資產投資。