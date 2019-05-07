不同人生階段的媽媽 要有不同的保單規劃

2019-05-07 05:57 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



母親對整個家庭的付出與辛勞不可言喻，正因為媽媽對家庭很重要，更應該要關心媽媽的健康及保障。全球人壽建議，媽媽們不妨趁母親節這個屬於自己的節日，好好檢視自己的保單，並提早做好保險保障規劃，先把自己照顧好，更能為家庭撐起保護傘。

全球人壽商品部副總經理鄭中安建議，不同人生階段的3族群媽媽，保單規劃也不盡相同。

25至34歲正是準備要懷孕、剛懷孕、或是小孩剛出生的階段，全球人壽大數據團隊觀察，此階段已婚的女性新保戶，去年投保實支實付醫療險的比例逾7成，但平均住院日額僅2104元。若需要剖腹產、自費病房、產後營養補給及住院期間的薪資損失或家人照顧等，前述平均住院日額恐不足以應付支出。

25至34歲的女性投保失能扶助險的比率雖然也超過5成，但平均每人保額僅為1.5萬元，若發生重大失能，實不足以填補家庭經濟所需。

「投保的時間相當重要，」鄭中安提醒，如在懷孕後投保，因當次懷孕所發生之住院醫療、生產或其併發症等保險事故是無法理賠，建議這個階段的女性民眾，保障應提早做好規劃，可以從定期壽險及醫療險著手，才能無後顧之憂地陪著小孩快樂成長。

35至49歲的三明治上班族媽媽，處於上有長輩、下有小孩的責任重大期，鄭中安建議，保障規劃應以失能扶助險及醫療險為主，為自己現在的收入、未來的照護需求以及隨時可能發生的醫療費用做規劃。若是有多餘的預算，可善用時間來累積資產，幫自己慢慢地累積退休金。

50至65歲以上的熟齡媽媽，家庭的經濟壓力減輕，可開始規劃自己的退休生活，建議購買可申請轉入投保年金險的利率變動型終身壽險。以「全球人壽鑫美58利率變動型美元終身壽險（定額給付型）」為例，投保後除立即享有終身壽險保障外，針對3項特定疾病提供額外保障，每年還可享有增值回饋分享金。