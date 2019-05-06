外資連四月淨匯入 總金額118.71億美元

2019-05-06 18:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



外資加碼台股，銀彈同步流入台灣。金管會今（6）日公布最新外資統計，4月外資持續淨匯入，淨匯入金額37.56億美元，較3月17.46億美元與2月33.58億美元都高，但是合計外資已連四個月淨匯入，總金額已達到118.71億美元，換算新台幣接近3,680億元左右。

金管會公布最新外資統計，外資買盤持續回流；金管會表示，108年4月1日至108年4月30日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約37.56億美元，陸資累計淨匯出約312萬美元。

今年以來，外資不斷匯入資金，1月已淨匯入30.11億美元，2月再度擴大淨匯入33.58億美元，3月淨匯入17.46億美元，4月再擴大淨匯入37.56億元，連續四個月合計淨匯入金額118.71億美元（約新台幣3,680億元）。由於外資連續4個月淨匯入，使得全體外資累計淨匯入水位，4月底止也上升到2,093.94億美元。其中境外外國機構投資人累積淨匯入2,091.50億美元；境外華僑及外國自然人累積淨匯入2.44億美元。

據金管會統計截至4月30日止，外資累計買超上市股票約新台幣1,579.93億元。外資累計買超上櫃股票約新台幣188.87億元。陸資累計賣超上市股票約新台幣1.74億元；陸資累計買超上櫃股票約新台幣2.88億元。