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保險業最強數位行銷工具亮相 台灣人壽寫驚奇

2019-05-06 16:29經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台灣人壽6日下午發布全新「智能幫手iKASH」數位工具，針對業務員最煩惱的名單推薦、客戶管理、拜訪地圖、活動量管理等四面向，不但獲今年經濟部四項新型專利，功能全面領先業界，為國內保險業數位化進程再掀高潮。

台灣人壽莊中慶總經理表示，台壽目前有8,800位業務員，隨著「智能幫手iKASH」上線，將廣招1,800未全職數位菁英，讓行銷過程事半功倍，創造兼具速度與溫度的客戶體驗。

台壽也計劃讓100%所有業務員戰隊都能使用「智能幫手iKASH」，協助每位業務員能快速找客戶並精準行銷。

莊中慶說，「iKASH」分別是Knowledge（專業），Attitude（態度），Skill（技巧），Habit（習慣）四個英文字的簡稱，可打造出高收入、高專業、高產能的數位業務人才。

「智能幫手iKASH」今年3月已先行上線供業務員使用，即獲得業務員一致好評，滿意度高達93%，上線一個月內已有超過60%指標業務人員登入使用。

其「客戶管理」可透過數據分析技術，幫助業務員找出潛在需求的既有客戶，達到精準行銷，同時可一鍵串接建議書加速銷售效率。

智能客戶管理中的「推薦名單」是透過大數據分析，提供業務員有商機及潛在需求的客戶名單。

特別一提，系統會主動通知客戶生日、保單狀況等資訊，同時也將業務員向下客戶歸類分析保單持有狀況，讓業務員的服務能化被動為主動，業務員服務客戶時更有效率。

「拜訪地圖」能以地圖方式呈現業務員約訪紀錄歷程，從商機類型、距離等因素有效排定業務員一天行程。

「活動量管理」則由系統自動產出業務員的客戶行銷進度、活動量與績效評估，協助業務員做更有銷率的優質服務，其創新功能申請獲得四項新型專利。

台灣人壽為強化業務員服務，自2017年結合中信金控與麥肯錫顧問資源成立EdgE數位實驗室，著手業務員行動輔銷工具多項開發計劃。

台壽2018年推出行動投保APP「行動保2.0」，大幅減少繁瑣的紙本文件彙整與出單時間，亦積極解決使用者痛點，簡化簽名流程並開發轉帳扣繳帳戶免核印功能，便利性深受業務員和客戶認同，台壽業務員目前使用率從不到20%提升至近100%。

台灣人壽總經理莊中慶出席記者會，親自解釋業務員如何使用功能強大的「拜訪地圖」。記...
台灣人壽總經理莊中慶出席記者會，親自解釋業務員如何使用功能強大的「拜訪地圖」。記者陳怡慈/攝影
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