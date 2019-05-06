富蘭克林調查 退休族群最擔心這項開支

2019-05-06 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



醫療負擔躍居65歲以上及美國受訪者退休後的最大擔憂。 聯合報系資料照片 分享 facebook

富蘭克林坦伯頓基金集團6日公布2019年最新退休收入與預期調查顯示，醫療負擔躍居65歲以上及美國受訪者退休後的最大擔憂，68%受訪者在退休理財上偏好用「目標導向」衡量其投資成果，而非以對應的大盤指數做為績效衡量對象。

此外，66%受訪者承認目前的退休準備仍落後，六成受訪者認為跟理財顧問合作對退休計劃是非常重要的，但僅有33%受訪者現在有跟專業理財顧問合作準備退休金。

富蘭克林證券投顧表示，台灣進入高齡化社會，退休期間將拉長，退休後生活將面臨四大考驗，包括長壽風險、通膨風險、健康風險、投資風險。建議退休理財規劃要趁早，透過三大步驟了解退休資金缺口，並掌握三大要點建構適合自己的退休理財計畫，為人生下半場的悠遊生活做好準備。

這是富蘭克林坦伯頓基金集團第八年進行退休調查，於今年1/17~1/28針對2,002位18歲以上的成年人進行線上調查，結果顯示，「健康議題」與「醫療負擔」分別是65歲以上受訪者及美國受訪者退休後的頭號擔憂，其次才是「錢不夠用」、「償還負債」及「生活品質下降」的問題。

調查顯示，儘管美國現行的醫療儲蓄帳戶（HAS）讓民眾將錢存入一個有稅負優惠功能的儲蓄帳戶，可因應未來醫療費用所需，但要開設醫療儲蓄帳戶HAS的前提是必須要與高自付額醫療保險計劃（HDHP）結合。

根據美世顧問公司2016年進行的一項雇主支援健康計畫調查結果顯示，目前僅有約三成美國民眾有管道參與高自付額醫療保險計劃。富蘭克林坦伯頓基金集團2019年退休調查結果發現，在已經參與高自付額醫療保險計劃的受訪者當中，有75%有開設醫療儲蓄帳戶，其中75%認為他們知道未來如何支付潛在的醫療支出，明顯高於沒有醫療儲蓄帳戶的受訪者中僅有36%知道未來如何因應醫療負擔。

富蘭克林證券投顧表示，不同於美國制度多仰賴個人醫療保險，台灣完善的健保制度降低國人對於退休後醫療支出的擔憂，但隨著台灣進入高齡化且少子化社會，健保的財政負擔日益沉重，國人平均餘命延長與醫療技術發展將增加醫療開銷，因此除了健保福利制度與購買醫療險外，建議民眾為了日後享有較佳的醫療品質仍應多做準備。

跟食品或是水電瓦斯費類似，醫療支出多半也會隨著通膨上揚，因此要因應醫療支出的退休準備需將通膨因素納入考量，尋找報酬率可抵禦通膨上揚的標的，包括股票、平衡型基金與殖利率較高的債券型基金。

富蘭克林證券投顧表示，若希望有穩健的退休儲蓄規劃，建議透過三步驟了解自己的退休金缺口並及早啟動退休理財計畫，並把握三大關鍵要點，包括選擇適合退休金工具、趁早開始及選擇適合的投資組合。

1.選擇適合的投資工具：定期檢視且依年齡彈性調整投資工具，也需考量投資工具的報酬及穩定性，若挑選過於保守的商品，雖然風險較低，但投資效益也較小。具有專業經理團隊操作的共同基金，長期績效穩定，報酬與風險適中，是退休理財計劃中的優質選擇。

2.趁早開始：時間複利效果是投資理財最偉大的力量，要達成同樣的退休金目標，越早開始準備，每月需投入的金額就越小，負擔也會越輕，再加上持續不懈的長期投資，才能達到自己的退休金理財目標。