親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

觀測機殘骸沉睡山中40年 遺孀憑弔崩潰大哭

富蘭克林調查 退休族群最擔心這項開支

2019-05-06 16:16聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

醫療負擔躍居65歲以上及美國受訪者退休後的最大擔憂。 聯合報系資料照片
醫療負擔躍居65歲以上及美國受訪者退休後的最大擔憂。 聯合報系資料照片
分享

富蘭克林坦伯頓基金集團6日公布2019年最新退休收入與預期調查顯示，醫療負擔躍居65歲以上及美國受訪者退休後的最大擔憂，68%受訪者在退休理財上偏好用「目標導向」衡量其投資成果，而非以對應的大盤指數做為績效衡量對象。

此外，66%受訪者承認目前的退休準備仍落後，六成受訪者認為跟理財顧問合作對退休計劃是非常重要的，但僅有33%受訪者現在有跟專業理財顧問合作準備退休金

富蘭克林證券投顧表示，台灣進入高齡化社會，退休期間將拉長，退休後生活將面臨四大考驗，包括長壽風險、通膨風險、健康風險、投資風險。建議退休理財規劃要趁早，透過三大步驟了解退休資金缺口，並掌握三大要點建構適合自己的退休理財計畫，為人生下半場的悠遊生活做好準備。

這是富蘭克林坦伯頓基金集團第八年進行退休調查，於今年1/17~1/28針對2,002位18歲以上的成年人進行線上調查，結果顯示，「健康議題」與「醫療負擔」分別是65歲以上受訪者及美國受訪者退休後的頭號擔憂，其次才是「錢不夠用」、「償還負債」及「生活品質下降」的問題。

調查顯示，儘管美國現行的醫療儲蓄帳戶（HAS）讓民眾將錢存入一個有稅負優惠功能的儲蓄帳戶，可因應未來醫療費用所需，但要開設醫療儲蓄帳戶HAS的前提是必須要與高自付額醫療保險計劃（HDHP）結合。

根據美世顧問公司2016年進行的一項雇主支援健康計畫調查結果顯示，目前僅有約三成美國民眾有管道參與高自付額醫療保險計劃。富蘭克林坦伯頓基金集團2019年退休調查結果發現，在已經參與高自付額醫療保險計劃的受訪者當中，有75%有開設醫療儲蓄帳戶，其中75%認為他們知道未來如何支付潛在的醫療支出，明顯高於沒有醫療儲蓄帳戶的受訪者中僅有36%知道未來如何因應醫療負擔。

富蘭克林證券投顧表示，不同於美國制度多仰賴個人醫療保險，台灣完善的健保制度降低國人對於退休後醫療支出的擔憂，但隨著台灣進入高齡化且少子化社會，健保的財政負擔日益沉重，國人平均餘命延長與醫療技術發展將增加醫療開銷，因此除了健保福利制度與購買醫療險外，建議民眾為了日後享有較佳的醫療品質仍應多做準備。

跟食品或是水電瓦斯費類似，醫療支出多半也會隨著通膨上揚，因此要因應醫療支出的退休準備需將通膨因素納入考量，尋找報酬率可抵禦通膨上揚的標的，包括股票、平衡型基金與殖利率較高的債券型基金。

富蘭克林證券投顧表示，若希望有穩健的退休儲蓄規劃，建議透過三步驟了解自己的退休金缺口並及早啟動退休理財計畫，並把握三大關鍵要點，包括選擇適合退休金工具、趁早開始及選擇適合的投資組合。

1.選擇適合的投資工具：定期檢視且依年齡彈性調整投資工具，也需考量投資工具的報酬及穩定性，若挑選過於保守的商品，雖然風險較低，但投資效益也較小。具有專業經理團隊操作的共同基金，長期績效穩定，報酬與風險適中，是退休理財計劃中的優質選擇。

2.趁早開始：時間複利效果是投資理財最偉大的力量，要達成同樣的退休金目標，越早開始準備，每月需投入的金額就越小，負擔也會越輕，再加上持續不懈的長期投資，才能達到自己的退休金理財目標。

3.建構適合自己的投資組合：選定適合的理財工具並開始投資後，還需隨著退休年齡的逼近，增加較保守的理財工具於投資組合中(例如：有預定配息機制的債券型基金)，或是透過目標日期基金的自動調配機制，便可有效降低風險。

退休理財3步驟圖／富蘭克林華美投信提供
退休理財3步驟圖／富蘭克林華美投信提供
分享

退休金通膨保險
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

不當下流老人！專家給4、5、6年級生的建議：如何做好退休後醫療保險規畫？

2019-05-06 15:19

避險資金湧向日圓 新台幣早盤貶

2019-05-06 14:33

恢復下午3點半打烊 台企銀開第一槍

2019-05-06 14:32

分行不再營業到5點 台企銀開第一槍3點半準時打烊

2019-05-06 13:37

火車或高鐵票遺失？ 消保處：先看是記名還是無記名

2019-05-06 13:03

川普威脅下哈日族哭了 日圓現鈔匯價又飆升

2019-05-06 12:58

你的保險規畫充足嗎？調查發現青世代有6成四不清楚

2019-05-06 12:13

平均壽命退休年齡雙創新高 富邦壽建議趁年輕提前規劃

2019-05-06 11:40

金控瘋買樓 商辦行情有撐

2019-05-05 23:29

金控置產／面積、地點 首要考量

2019-05-05 23:29

金控置產／集合辦公…著眼三優勢

2019-05-05 23:29

安養信託績效 公銀領風騷

2019-05-05 23:28

銀行留才／搶辦員工持股信託

2019-05-05 23:28

公平待客缺課 保險員登錄可撤銷

2019-05-05 23:28

銀行留才／產假、生產補助加碼

2019-05-05 23:28

匯市最前線／台幣30.8~30.95元波動

2019-05-04 23:38

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

一路助郭台銘打造鴻海帝國 郭：黃秋蓮沒批，我都不看

2019-05-06 12:02

黃秋蓮接任鴻海董事長？ 鴻海回應了

2019-05-06 11:19

股票大戶報稅注意！股利超過這數字 現虧8萬元

2019-05-06 10:00

學者預期中美貿易戰北京將全面讓步 台灣可望從中受益

2019-05-05 19:21

傳黃秋蓮接鴻海董事長 錢媽媽助郭台銘打下江山

2019-05-06 09:58

陸客增加 兩岸航班改採大客機

2019-05-05 23:35

郭台銘深夜發文：有心人士不斷造謠 威州投資從沒停過

2019-05-05 22:24

郭董出馬 鴻海威州廠動起來

2019-05-06 00:28

美中貿易戰愈演愈烈 沈榮津：正好給台灣機會

2019-05-06 09:37

美調高陸貨關稅 孫明德：下半年景氣回溫腳步恐停止

2019-05-06 08:44

川普威脅下哈日族哭了 日圓現鈔匯價又飆升

2019-05-06 12:58

郭台銘：投資威州計畫不變 不要汙衊我對台灣的關心

2019-05-05 22:38

細胞治療上路 將百花齊放

2019-05-05 23:03

中美貿易戰破局？沈榮津：台商回流肯定會再加速

2019-05-06 10:40

鴻海董座誰來接？郭台銘：過幾天就會有答案

2019-05-06 15:08

分行不再營業到5點 台企銀開第一槍3點半準時打烊

2019-05-06 13:37

郭台銘：美中貿易戰未來還是會達成協議

2019-05-06 14:53

金控瘋買樓 商辦行情有撐

2019-05-05 23:29

遠雄自貿港年產值創4300億 再投資50億提供8千個工作

2019-05-05 21:46

不當下流老人！專家給4、5、6年級生的建議：如何做好退休後醫療保險規畫？

2019-05-06 15:19

企業併購法修訂 兩路並進

2019-05-05 23:36

公平待客缺課 保險員登錄可撤銷

2019-05-05 23:28

立委質疑為鴻海子公司量身打造標案？ 中科：配合調查

2019-05-05 23:25

空服員、長榮航空各提訴求疑慮 勞動部一一回應

2019-05-06 13:23

大林、通宵電廠3機組延役至111年 台電：並無缺電情形

2019-05-05 16:57

郭台銘下午記者會 報告美國行成果

2019-05-06 10:10

日本媒體問92共識？郭台銘：這問題 日本人問怪怪

2019-05-06 15:31

大立光加速獵地 下半年擴產

2019-05-06 00:18

黃國昌批自肥 鴻海睿綸生技回應了

2019-05-05 21:37

王文淵之母辭世 享壽98歲

2019-05-05 23:41

銀行留才／搶辦員工持股信託

2019-05-05 23:28

中科標案為鴻海量身打造？中科管理局闢謠澄清

2019-05-05 18:38

大戶強制用綠電 經部目標各行業標準一致

2019-05-05 18:16

郭台銘：川普對陸加稅 雙方進入關鍵時刻

2019-05-06 14:47

新聞中的法律／新公司法的三個疑義

2019-05-05 22:17

業務員不上金融聖經十誡課程 小心被撤銷登錄

2019-05-05 21:38

國保年金漏洞？ 4千5僑民年領近2億

2019-05-06 13:55

銀行留才／產假、生產補助加碼

2019-05-05 23:28

列舉扣除額一個都不能少 沒健保的醫療費用也能扣稅

2019-05-06 10:41

今年報稅免下載 網頁申報首周就破紀錄

2019-05-06 12:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top