Yahoo攜中租、車博資訊 推外匯車無卡分期

2019-05-06 14:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



Yahoo奇摩購物中心服務再升級，日前宣布擴大無卡分期版圖，攜手中租與車博資訊，共推「外匯車」無卡分期服務，升級消費者網購體驗。三大品牌聯手為無卡分期強力助攻，提供消費者多元的購車管道和選擇，預計帶動今年無卡分期業績翻倍漲。

Yahoo指出，購物中心推出全台電商首創的無卡分期服務大受歡迎，服務全台近千萬名無卡消費者。近一步觀察消費輪廓發現，以30歲以下的年輕滑世代族群為主力，且隨著多元品類增加，消費者男女比例各半。無卡分期助攻高單商品銷售，帶動平均客單價為一般消費者的7.5倍。而無卡分期品項中，以精品珠寶表現最為亮眼，推出以來，客單價成長近兩倍、銷量攀升八倍 。

Yahoo購物事業群副總裁蔡伯璟表示 ，Yahoo憑藉著與供應商間良好而緊密的關係，以及完整的金流系統，領先電商同業推出線上無卡分期服務，涵蓋機車、3C手機、家電、精品珠寶等品類，至今擁有超過1,600件無卡分期商品，更創造去年無卡分期業績累積破億的好成績。

蔡伯璟也說，因應國人對於進口車款的青睞，無卡分期服務再升級，攜手中租、車博資訊擴大納入外匯車品項，開創無卡分期新版圖，預計將為第2季營收注入新動能，並可望帶動今年無卡分期業績翻倍成長。