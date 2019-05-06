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不當下流老人！專家給4、5、6年級生的建議：如何做好退休後醫療保險規畫？

2019-05-06 15:19商業周刊 吳鴻麟

如何做好退休後醫療保險規畫是大家都關心的議題。示意圖／Ingimage
如何做好退休後醫療保險規畫是大家都關心的議題。示意圖／Ingimage
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俗語說「老年最怕病來磨」，其實病痛並不可怕，怕的是沒錢就醫，就會成為身體和精神的折磨。若要健康老化，便應該事先規畫好完整醫療保險計畫，預先建構高齡期醫療防護網，才能在無後顧之憂下接受最好的醫療照顧。4、5、6年級生如何安排合理的保費支出？我的建議如下：

4年級生（60～70歲）

此年齡層被保險人已接近退休或已退休年齡，主要保費來源是現有的存款或退休金，我們常聽到的合理保費支出「1/10 原則」已不適用，投保商品的順序也須改變，因為此年齡的醫療險費率高，因此對於保障計畫便必須有所取捨，如果可支配的保險預算有限，要掌握「保大（病）不保小（病）」、「保定期、不保終身」兩大原則，並把一次性給付的重大傷病險、癌症險、意外險、失能扶助險的保費預算列為優先支付項目。

其次再規畫實支實付及日額型醫療險，最後再考慮退休養老相關的儲蓄險、年金險；除非尚有房屋貸款債務、子女教育或孝養父母責任者，否則終身壽險或定期壽險的保費支出應做為最後的考慮，因為，如果規畫死亡壽險計畫，此時因保險年齡大、危險保費高，可能會吃掉大部分的保費預算，而影響未來醫療保障防護計畫。

5年級生（50～60歲）

此年齡層離退休大概還有10 年左右的時間，可以利用還有固定薪水收入時，規畫10 〜15 年期繳費終身醫療險，但也是要掌握「保大不保小」，可以優先購買終身保障型的失能扶助險、重大傷病險及癌症健康險。

實支實付醫療險、日額險醫療險、定期險規畫，則以定期型或一年期附約方式規畫。如果還有貸款或家庭養育、教育責任需負擔者，再加保意外死殘、定期壽險做為身故保障，但所有年繳保費合計仍以不超過年收入的10％為原則。這樣的規畫內容，並非一勞永逸，一旦五年級生從職場退休，不再有固定工作收入時，就必須重新再檢視整體的保障內容，與可用資金預算後，看是否需要重新調整。

6年級生（40～50歲）

此年齡層離退休還有20年時間，但家庭經濟負擔也是比較重的階段，例如子女教育、房屋貸款、父母奉養等固定開銷，因此，保費預算應優先把萬一突發疾病或意外死亡的保障先規畫充足，如果可用預算夠當然可以購買終身壽險，但如果預算不夠，則建議購買有保證續保的短年期或一年期定期壽險。

如果有閒置資金作投資、理財，則可考慮搭配高危險保額的變額萬能投資型壽險，達到同時滿足保險與投資的需求，也是不錯的選擇。至於健康醫療險的保費則一樣先掌握「保大不保小」的原則，再利用終身醫療與定期醫療搭配組合出最適合的保障計畫。如果因為保費預算有限，保障還有不足的部分，可利用產險公司的健康醫療險補足，但產險商品是一年期保單，並沒有保證續保功能，有些商品則是有最高續保年齡限制。因此，除了意外傷害險以外，絕不能因為保費相對便宜，而只購買產險公司的健康險。

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圖／商業周刊提供
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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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