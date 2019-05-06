分行不再營業到5點 台企銀開第一槍3點半準時打烊

2019-05-06 13:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



數位金融發達，民眾習慣透過網路或自動櫃員機可以完成各種金融交易，甚至連開戶都可以靠機器幫忙，分行延長營業時間到下午5點的效益下降。圖/仝澤蓉攝影 分享 facebook 在立法院主導下，八大公股行庫各有兩家分行延長營業時間到下午5點，但由於數位金融衝擊，實體分行延長營業時間的效益不大，臺灣企銀開第一槍，自7月1日起南京東路和西屯兩家分行將恢復成下午3點半打烊，據了解其他七家行庫也都將跟進。

為提供客戶更多方便，2010年在立法委員提案，以及金管會和財政部支持下，八家公股行庫各推出兩家分行延長營業時間至下午5點。但由於數位金融發達，近年越來越多民眾習慣透過網路或行動銀行交易，即使到分行據點，也有24小時營業的ATM可進行各項金融交易，各銀行臨櫃交易被取代不少。

今年初全國金融聯合會即發函要各家銀行評估調整營業時間，公股銀行認為兩家分行延長營業時間的做法已經沒有必要存在，據了解，當初公股行庫為此開過會，一致同意將延長營業時間的分行恢復成三點半打烊。

臺灣企銀表示，兩家分行延長營業時間的一個半小時中，來客數不多，有時候甚至是個位數，但是分行得為此配合加班，還有安全和風險等考量，增加不少成本，效益不符支出 ，因此決定西屯和南京東路分行自7月1日起營業時間恢復至下午3點半。

其他八家公股，兆豐也準備跟進，第一銀行、彰化銀行和土地銀行則表示，目前正在評估中。

銀行營業時間隨著金融環境改變而改變，中國信託和台新銀行原本各有上百家分行營業至下午5點，但隨著數位金融衝擊，自2017年9月起陸續改回3點半關門；目前民營銀行當中，國泰世華仍有營業部、篤行分行、四維分行延長營業時間至下午4點。相較於民營銀行的靈活調整，公股行庫則仍需要經過主管機關同意，據了解這次是大家講好「同進退」。