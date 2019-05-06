你的保險規畫充足嗎？調查發現青世代有6成四不清楚

2019-05-06 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



富邦人壽「青世代工作大調查」顯示，高達64.1%的青世代不清楚自身保險規劃是否充足。 本報系資料庫 分享 facebook 富邦人壽「青世代工作大調查」顯示，高達64.1%的青世代不清楚自身保險規劃是否充足。富邦人壽提醒青世代，千萬別認為離退休還很遙遠，建議從養老、醫療、長照、責任等四項指標，檢視自我保障是否足夠，鼓勵青世代勇於行動與執行，趁著年輕善用時間複利的力量累積資產，未來才能真正享樂退。

越來越多青世代追求「多職力」的複業人生，從墨守成規的單數職能展開複數的生活體驗。面對複業時代來臨，富邦人壽提出「Double S防護網」：Simple保未來、Safe保意外，讓身處職場的青世代工作之餘，也能安心追求精采且多元的生活體驗。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，台灣醫療水準與生活品質的提升，國人平均壽命及平均退休年齡雙雙再創新高，建議年輕人在工作之際提前規劃退休，可建立專款專用的退休養老帳戶，輔以高便利性的網路投保，不僅保障出門在外的通勤安全，也能迎接無後顧之憂的樂退人生。

例如富邦人壽的「富旺人生利率變動型還本終身保險」，具備專款專用的養老帳戶概念，保戶到達約定年齡，可年年領回固定的生存保險金，做為基本生活支出的現金流，還有機會享有增值回饋分享金，為退休生活加分。

此外，「富旺人生」具有保費分階遞增的特性，讓民眾定時以薪水的一定比例持續繳交保費，不僅能降低投保初期的負擔，同時伴隨職涯發展、薪資成長逐年累積退休金，輕鬆享有晚美人生。

針對「行」的保障，富邦人壽提醒，「機車強制責任險」的保障對象是駕駛以外的人身傷害，並不保障駕駛本人，建議機車族應重新檢視傷害險是否足夠。讓自己出門在外多一分保障，也能讓所愛的家人安心不擔憂。