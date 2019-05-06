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吳子嘉：韓國瑜高雄民調輸蔡賴 韓會從高雄開始輸起

精誠所至 金石為開？如何停止纏擾的追求文化

新台幣午盤貶1.8分 暫收30.925元

2019-05-06 12:12中央社 台北6日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.925元，貶1.8分，成交金額5億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.930元，早盤最高30.917元、最低30.940元。

新台幣外匯
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