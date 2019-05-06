平均壽命退休年齡雙創新高 富邦壽建議趁年輕提前規劃

2019-05-06 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



據富邦人壽「青世代工作大調查」顯示，高達64.1%的青世代不清楚自身的保險規劃是否充足，富邦人壽提醒青世代千萬別認為離退休還很遙遠，面對複業時代來臨，富邦人壽提出「Double S防護網」：Simple保未來、Safe保意外，讓身處職場的青世代工作之餘，也能安心追求精采且多元的生活體驗。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，台灣醫療水準與生活品質的提升，國人平均壽命（80.4歲）、平均退休年齡（61.1歲）雙雙再創新高，富邦人壽建議年輕人在工作之際，也必須開始提前規劃退休，加強退休養老帳戶時，可以建立專款專用的規劃概念，輔以高便利性的網路投保，不僅保障出門在外的通勤安全，也能迎接無後顧之憂的樂退人生。

Simple保未來：專款專用充分預備退休生活 三種繳費年期自由選擇

具備時間、決心與夢想等三大特質的青世代，能選擇「專款專用」的退休規劃工具督促忙於事業的青世代，穩定累積安心養老金。富邦人壽針對青世代推出「富邦人壽富旺人生利率變動型還本終身保險」（以下簡稱「富旺人生」），不僅具備專款專用的養老帳戶概念，保戶到達約定年齡，可年年領回固定的生存保險金，做為基本生活支出的現金流，還有機會享有增值回饋分享金，為退休生活加分；此外，「富旺人生」具有保費分階遞增的特性，讓民眾定時以薪水的一定比例持續繳交保費，不僅能降低投保初期的負擔，同時伴隨職涯發展、薪資成長逐年累積退休金，輕鬆享有晚美人生。

「富旺人生」投保年齡介於16~55歲，保額最低5萬元，最高保額6,000萬元，保額50萬元(含)至100萬元(不含)享1%高保額折扣，100萬元(含)以上則有2%高保額折扣，另有轉帳1%優惠，且具備55歲滿期、60歲滿期、65歲滿期等三種繳費年期，提供青世代自由彈性的規劃選擇。

以事業正值衝刺階段的30歲富先生投保「富旺人生」保額100萬元，並選擇65歲滿期為例，首、續期保費以金融機構轉帳繳交，符合「高保額折扣」及「轉帳繳費折扣」優惠條件共3%的保費折減，折減後之實繳年繳保險費約85,651元，相當於每月不到8,000元，保費亦將隨著保戶年齡隨之遞增，為自己逐年累積退休金。假設宣告利率皆維持2.6%為例，選擇第七保單年度起的增值回饋分享金以現金給付，直到65歲繳費年期屆滿後，一直到99歲，保戶每年還可領回生存保險金200,675元，讓退休生活有更穩定的資金可安心養老。

Safe保意外：網路投保通勤e族 特定交通事故最高6倍保險金額

「如果不是在辦公室，就是在前往夢想的道路上」這是複業時代下，青世代的共同心聲，為了體驗多樣的職涯生活，時常需要利用多元的交通工具，往返不同工作地點，追求豐富職涯經驗之際，更必須留意「行」的保障，一般民眾認為機車族每年投保的機車強制責任險已非常足夠，富邦人壽提醒「機車強制責任險」的保障對象是駕駛以外的人身傷害，並不保障駕駛本人，建議機車族應重新檢視傷害險是否足夠。

富邦人壽網路投保具備快速、便利，不受時空限制的特性，提供青世代簡易的投保選擇，，針對上班通勤一族推出「通勤e族網路投保傷害保險」（以下簡稱「通勤e族」），若上班族因為騎機車、自行車或搭乘陸上大眾運輸交通工具不幸意外身故，除一般意外身故保險金外，再擁有5倍特定交通事故保險金額，以最高投保保額50萬元、保險年期1年（外勤職業類別第2級）為例，每天不到3元，年繳保險費只需要925元，便可獲得最高總保險金額300萬元的理賠，讓自己出門在外多一分保障，也能讓所愛的家人安心不擔憂。

以事業正值衝刺階段的30歲富先生投保「富旺人生」保額100萬元，並選擇65歲滿期為例，首、續期保費以金融機構轉帳繳交，符合「高保額折扣」及「轉帳繳費折扣」優惠條件共3%的保費折減，折減後之實繳年繳保險費約8萬5,651元，相當於每月不到8,000元，保費亦將隨著保戶年齡隨之遞增，為自己逐年累積退休金。假設宣告利率皆維持2.6%為例，選擇第七保單年度起的增值回饋分享金以現金給付，直到65歲繳費年期屆滿後，一直到99歲，保戶每年還可領回生存保險金20萬675元，讓退休生活有更穩定的資金可安心養老。