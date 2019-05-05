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債券ETF「緊箍咒」 將擴及所有ETF

2019-05-05 21:36經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

債券ETF監管趨嚴後，ETF市場成長已見放緩，據了解，為持續降低風險，主管機關擬擴大投資人分散規範適用到所有ETF，未來不分新、舊基金，都必須強化資金管理。

日前國內ETF市場規模一度破1兆元，創新高，但成績曇花一現，隨即減少數十億元且連日未破兆元關卡，最新規模約9,940億元，主要受法人持續調整債券ETF布局影響；如今再傳監管範圍擴大，各業者無不嚴陣以待。

據了解，一份會議紀錄轉發到各投信，內容研議ETF投資人管理，將不囿限債券ETF，而是所有ETF都適用。具體管理上，擬沿用單一投資人持有債券ETF的比例限制到其他類產品，但也保留未來調整的彈性空間。

目前債券ETF要求新基金成立時，單一投資人不得持有超過五成，舊基金以七成為指標，此外，新基金取得核准函，若有特殊要求，如一定時間內應降至三成，發行投信也必須落實。

據指出，先前研議債券ETF監管規範，即討論是否擴大管理所有ETF，因此多數業者對會議通知有數。值得注意是，債券ETF才祭出首波規範，便導致發行面和規模快速放緩，若擴大監管，勢必加深市場衝擊。

部分高度警覺的投信因應監管趨嚴，已加強檢視資金動向，範圍擴及債券和非債券類ETF，全面嚴格審視。

另方面，債券ETF資金調整雖牽動部分大投信的規模流向中小投信，然各投信受惠度不一，且資源調度上，後者仍有劣勢，尤其非債券類ETF規模普遍集中大型投信，新規範對中小投信落實全面管理的影響無疑更大。

業者說，新規範雖然難度高，但仍會盡力配合，也希望能爭取更彈性的管理辦法。

投信投顧公會統計，截至今年3月底，上市櫃不含期信類的170檔ETF，有23檔總受益人低於20人，其中15檔低於10人，主要為市場關注較低的債券產品、槓反ETF。

會議通知並提到，10月底擬針對所有ETF做投資檢視，其後視情況再做審查。

債券ETF監管提高後，新一波範圍擴大到所有ETF。（報系資料照）
債券ETF監管提高後，新一波範圍擴大到所有ETF。（報系資料照）
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