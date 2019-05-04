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獨／5大嫁香港豪門台女星齊亮相 一張照洩夫家財力驚人

IFRS 9搞怪！2019年金融股股息王其實是它

2019-05-04 22:05經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

48檔上市櫃金融股，除安泰銀之外已全部公告股利政策，按上周五收盤價計，大慶證股息殖利率8.7%上衝第一，勇奪2019年「金融股股息王」寶座。

不過，大慶證去年每股稅後純益0.64元，盈餘分配現金股利高達1元，發的比賺的還多，今（4）日引發市場側目，一度以為是否為公開資訊觀測站的數字誤植，經過查證，原來是IFRS 9（國際財務報導準則第9 號金融工具）搞的怪。

大慶證券發言人暨副總經理沈慧誠4日表示，大慶證去年處分上市公司宏盛建設股票，有2億餘元處分利益，持股放在備供出售科目項下。

去年1月1日，國際會計公報IFRS 9實施前，備供出售科目項下的處分利益，除了反映到淨值，也會同步反映到損益表。

不過，IFRS 9實施後，大慶證對宏盛建設的持股，不再叫做備供出售科目，改稱透過損益按公允價值衡量之金融資產，其

處分利益，直接跑到股東權益項下的未分配盈餘科目，不再同步反映到損益表。

連動所及，外界看到的大慶證公開資訊觀測站資料，去年稅後純益僅1.97億元，每股稅後純益僅0.64元。

出售宏盛建設股票的隱藏性紅包，讓大慶證有高達將近4億元的可分配盈餘，配發現金股利1元，現金股利總額不到3.1億元，綽綽有餘。

金融界人士感嘆，這些國際公報真是搞死人，傳統上對於獲利、現金股利配發率等的算法，未來都將面臨挑戰。公司也可能遭池魚之殃，以大慶證為例，就被本土法人戴上有色眼鏡看待，以為是公司偷偷拿公積來發放股利。

股利

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