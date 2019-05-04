搭高捷刷信用卡不是嗶一聲 萬事達卡發出專屬品牌聲音

2019-05-04 17:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



刷電子票證進捷運站，如果只是「嗶」一聲，顯得太單調，萬事達與高雄捷運合作，刷卡進入高捷車站，將發出萬事達專屬的品牌聲音，讓持卡人進站的時候感受到與眾不同的聲音氛圍。

根據資策會發布的「行動支付大調查」顯示，2018年行動支付普及率已達50.3%，年增近三成調，查也顯示，交通運輸產業排行台灣最具高成長潛力的行動支付場域前兩名，萬事達卡攜手高雄捷運，打造北亞第一個正式啟動在票務系統之信用卡開放式支付平台，並在台建構全球第一個搭載萬事達卡品牌聲音識別（SONIC BRANDING）於交通運輸系統的市場。

目前搭乘高雄捷運，除了使用一卡通之外，也可以刷萬事達信用卡，以及在手機等行動裝置綁定萬事達卡信用卡，都可在高雄捷運以信用卡感應支付，即便是國外觀光客，直接用所持國外萬事達卡信用卡感應支付就行，不需要再買一卡通才能搭捷運。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，萬事達卡在今年2月發布品牌聲音識別，在台灣寫下了歷史新頁，建構全球第一個萬事達卡品牌聲音識別在交通上的應用。現在搭乘高雄捷運時，用萬事達卡感應支付，就能同時擁有聽覺的享受。