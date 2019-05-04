國泰金獨董候選人 王儷玲、吳當傑入列

2019-05-04 01:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



國泰金控今年6月14日股東會將進行董監事改選，公司日前已公告今年將選出九席一般董事，與四席獨立董事，總計13席，將比上一屆多出一席獨立董事。

此舉主要是要因應金管會要求專業董事，每五席董事要有三席自然人董事，每多三席則要再加一席的規定。

國泰金昨天也公告獨董候選人名單，增加金管會前主委王儷玲，及4月初突被換下的華南金前董事長吳當傑。

據了解，國泰金董事任期將在今年6月7日屆滿，今公告新任董事提名名單，大致與現任相同。

現任獨董黃清苑已經被中信金控挖角，將會出任日本東京之星銀行董事長，因而不在此次提名名單之內。

外界關心吳當傑卸任華南金董座後的新去處，昨天答案揭曉，國泰金公告新的獨董候選人名單，吳當傑列在榜上，若無意外，今年6月14日股東會後，將出任國泰金獨立獨董，為吳當傑首次進入民營金控擔任要職。

王儷玲目前現任政治大學風險管理與保險學系教授，過去曾經擔任第九屆金管會主委、第一金董事等職務。

觀察國泰金現行的董事名單，共有12席，包括九席一般董事與三席獨立董事，國泰金此次提名名單共13席，獨董董事增加一席變成四席，主要因應金管會要求金控董事會應增加一定比率的專業及自然人董事席次，因此國泰金首度有四席的獨立董事，以符合主管機關強化公司治理的要求。