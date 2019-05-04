拓展消金 三商銀瞄準年輕客群

2019-05-04 01:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北報導



除了衝刺獲利、兼顧授信作業風險、落實法遵外，三商銀雖然都以企金為主，但第一銀行與華南銀行近年來，積極拓展消金業務，而彰化銀行相對較弱。

公股行庫過去以企金為主力，消金市場大多都是大型民營銀行的天下，為拓展不同年齡族群，泛公股行庫近期也拚消金，以挖掘更多年輕客群。

除了原本的主力房貸，一銀、華銀也持續攻占信用卡、財富管理等市場，且居公股行庫前三大。

華南銀行董事長張雲鵬表示，過去兩年，華銀在信用卡、財富管理都有相當大進步，將來首先會在原有基礎上提升，繼續衝刺。

隨著一銀、華銀持續變動獲利結構，彰化銀行仍以法金業務為主。

央行公布的五大承作房貸銀行，在2008年10月前，彰銀還有入榜，但當年11月起土銀就追上，走進前五大，排名至今都尚未改變。

彰化銀行董事長凌忠嫄上任時就提及，希望透過企金業務，增加消金業務的黏著度。外界對她抱持相當大的期待，她從土銀轉任彰銀，盼能為彰銀帶來新氣象，希望同仁在房貸業務拓展上多努力，提升彰銀在消金業務的市占率。

隨著低利環境衝擊，加上市場逐漸飽和，行庫主管說，光靠企金不利長期經營，因此得開拓多元的獲利，透過信用卡相關優惠吸引年輕族群，再逐步進攻財管與其他消金業務。