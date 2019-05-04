央行標售定存單 利率殺低

2019-05-04 01:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱台北報導



金融市場游資滿溢，中央銀行昨（3）日標售364天期定存單，成為銀行搶手貨，得標利率跌至0.505%，為半年新低，並較前次標售下跌0.5個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

央行每月標售1,700億元的364天期定存單，得標利率高低，可視為金融市場資金水位指標。

根據金管會統計，外資今年以來連三月淨匯入，第1季合計淨匯入總金額已達81.15億美元，換算新台幣近2,502億元，外資強勁匯入，墊高國內資金水位，金融市場體系頭寸浮濫。

銀行資調主管指出，昨日標售的364天期定存單，得標利率符合市場預期，但因市場資金非常充裕、急需籌碼去化，得標利率跌至0.505%，為半年以來的最低水準。

時序進入繳稅旺季，按理說市場資金「只會緊、不會鬆」，但因稅款實際入庫時間為6月，從昨日364天期定存單標售利率續跌觀察，金融機構資金去化需求仍屬殷切。

不過，本次標售倍數僅1.78倍，低於前期的1.9倍，顯示金融機構雖然願意用較低的利率競標，下標時還是趨於謹慎，亦即口袋裡還是多留了一些錢，為未來的繳稅季做準備。

央行發行定存單，是為了回收市場餘裕資金，截至昨日，央行累計發行7.57兆元的定存單，5月以來，定存單到期金額為3,819億元，發行金額為2,535億元，在此期間內減少1,284億元的定存單發行量，等於是對市場釋出近1,300億元的資金，維持適度寬鬆。

央行發行定存單方式分成申購與標售兩種，目前央行每月固定標售一期364天期定存單，以及一期2年期定存單，金額分別為1,700億元與400億元，用標售方式決定發行利率。