三商銀衝獲利 攻政策貸款

2019-05-04 01:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北報導



三商銀日前變動新掌舵，三位董座上任後不約而同瞄準政策性貸款，同時兼顧內稽內控及法遵，以延續去年的獲利動能。 三商銀2019年首季獲利情形 圖／經濟日報提供 分享 facebook

公股人事異動至今已一個月，全部新任董、總也都到齊就位。不過，三商銀的原任董事長於去年不僅將該行帶領新的高峰外，也沒有犯太大的錯誤，因此，讓外界更加放大目光，檢視新任者的經營績效。

全球各家經濟預測機構均下修今年國內生產毛額（GDP）預測，以出口為導向的台灣，出口數據也逐漸下滑，間接衝擊銀行在承作放貸的總量與風險，因此，三位新任董事長都認為，今年除了要維持獲利動能外，也要更加兼顧風險管理，尤其是近年來銀行法遵意識逐漸提高，上任後需要在穩固的基礎下，持續落實。

除此之外，公股行庫肩負政策性貸款任務，不論華南銀行董座張雲鵬、第一銀行董座廖燦昌、彰化銀行董座凌忠嫄都表示，未來將會積極配合政策放貸，如：輔佐中小企業轉型與成長、支持5+2創新產業、新南向政策等。

行庫主管表示，若只為因應政策，不顧風險、法遵，勢必會為銀行帶來極大的風險，畢竟今年景氣不如去年，外在不確定性因素高，照理來講，今年的放款量不會成長太多，但若今年行庫的放款量不如預期大幅增長，只為配合政策，風險也會順勢提升。

此外，由於海外利差較國內高，三商銀先前都將海外收益占比目標提高，因此，海外占比（含OBU）也成為今年的重點之一。同時，三商銀於東協國家的據點多，尤其是第一銀行，若能在新南向國家做出績效，不僅能響應政策，也能提升海外獲利貢獻占比。

隨著科技發展，金融科技發展也成為三商銀的主力，三位新掌舵日前均表示，過去在前任者已有基礎的架構下，未來也會持續帶領團隊，繼續研發便民的金融服務。