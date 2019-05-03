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台壽再推糖尿病保單 首創雙重減費機制

2019-05-03 15:50經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台灣人壽繼2014年針對第2型糖尿病友推出業界首張「糖糖人生A/B型」專屬醫療保單商品之後，再度針對照顧糖尿病友的醫療與健康管理，推出業界首創雙重減費外溢效果的糖尿病特傷暨醫療雙效保單「台灣人壽與糖同行定期健康保險」，並將保障延長至80歲滿期。

這張保單運用「智抗糖App」的糖尿病管理服務，協助並鼓勵糖友在前二年黃金治療期間定期量測血糖、注意飲食、定期用藥等自主管理以有效降低糖化血色素（HbA1c）值，享有血糖健康管理費率折扣、較佳體位減費暨體位差價的健康促進獎勵金等鼓勵機制的雙重減費外溢效果。

「與糖同行」為糖尿病前期或第2型糖尿病友專屬，糖尿病友最大威脅來自於各項併發症，一旦血糖控制不佳，就可能得面對長期洗腎、中風、失明等問題，造成重大醫療負擔；台灣人壽「與糖同行」與慧康生活科技「智抗糖APP」共同攜手合作為糖尿病友健康管理打造醫療防護網。

「智抗糖App」於2017及2018連續二年被美國評選為「亞洲最大糖尿病照護平台」，且獲年度最佳血糖管理的健康應用App，提供糖友保戶正確的糖尿病相關知識與生活資訊，也可透過連接血糖機將糖友患者的數據自動導入軟體，後端平台即自動分析變化，一旦發現有異常波動，立即發送提醒與警告給患者及家屬。

具外溢效果的「與糖同行」，提供15年、20年及80歲滿期的多元彈性繳費方式，為鼓勵保戶定期做好血糖健康管理，只要定期上傳血糖值且符合折扣標準，即可享有第二保單年度起，續期費率折扣最高可達5%。

保戶若於第二保單年度第8至10個月之3個月期間內提供糖化血色素（HbA1c）檢驗報告，依體位判定結果，第三保單年度起會依適用體位類型計費，體位減費最高可達35%，且體位一經判定就費率固定，不用每年重新判定體位減輕糖尿病友舟車勞頓之苦。

此外，還可依體位判定結果，領回一筆前二年體位差價的健康促進獎勵金。

「與糖同行」於有效期間保障至80歲滿期，期間可享四大給付項目，即按單位日額的十倍每次給付住院手術醫療保險金、按單位日額的二倍每次給付門診手術醫療保險金、及每日住院醫療保險金給付（加護病房加倍給付；同一次住院日數最高以365日為限），並提供「急性心肌梗塞（重度）」、「雙眼失明」、「肢體重度障礙」、「腦中風後障礙（重度）」及「末期腎病變」等五項特定傷病，按診斷確定日之單位日額的600倍給付特定傷病保險金。

糖尿病保險金保單

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