SEMI：全球矽晶圓Q1出貨面積近五季新低

2019-05-03 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



國際半導體產業協會（SEMI）公布今年第1季全球矽晶圓出貨面積降至30.51億平方英寸，季減5.6%，亦較去年同期微幅減少1%，創下近五季新低；不過，SEMI也表示，由於市場庫存已在調整中，仍看好今年矽晶圓出貨量會維持上升趨勢。

SEMI最新一季矽晶圓產業分析報告顯示，2019年第1季全球矽晶圓出貨面積較去年第4季下滑5.6％，與去年同期相比則微降1％，整體而言，矽晶圓出貨表現是2017年第4季以來最低水準。

對此，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，與去年所經歷的歷史高點相比，今年初全球矽晶圓出貨量略為下滑；某些季節性因素再度浮現，庫存也正在進行調整。

儘管如此，預計今年矽晶圓出貨量仍維持上升水準。

由於今年首季矽晶圓出貨僅較去年同期小幅下滑1%，且SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸也看好，今年矽晶圓出貨量仍維持上升水準，因此，今日盤中台股矽晶圓四檔指標股均維持上漲表現，包括環球晶、中美晶、合晶及台勝科，盤中股價漲幅均在1%至3%之間。

國內市場分析師則認為，今年上半年矽晶圓處於庫存去化階段是明顯的情況，而下半年進入產業旺季後，可望擺脫上半年的谷底表現，惟市場需求及下游拉貨的彈升力道仍待進一步觀察。

SEMI公布最新一季矽晶圓產業分析報告顯示，今年第1季矽晶圓出貨總面積下滑至3,051百萬平方英吋（million square inch；MSI），低於前一季的3,234百萬平方英吋，為五季新低。矽晶圓出貨於2017年第4季出貨則為2,977百萬平方英吋。