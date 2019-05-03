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央行小編化身教授 傳授經濟學「不可能的三位一體」

2019-05-03 12:07經濟日報 記者陳美君╱即時報導

臉書小編很萬能，除了政令宣導、提升企業形象外，還能讓粉絲「長知識」、理解經濟學原理呢！央行粉絲團小編今（3）日po出最新文章，主題為【傑出的女性經濟學家挑戰國際金融傳統思維】，內文指出，美國經濟政策研究中心（CEPR）副主席Hélène Rey於今年4月10日表示，CEPR將與會員組織合作，提升女性在經濟學領域的地位；其中一個計畫是與瑞銀（UBS）共同架設「經濟學中的女性」網站，表彰傑出的女性經濟學家之貢獻。

這位傑出的女性經濟學家任教於倫敦商學院，研究領域包含國際貿易、金融不平衡（financial imbalance）、金融危機，以及國際貨幣制度。

IMF（國際貨幣基金組織）於2015年6月在《金融與發展》（Finance & Development）期刊專文介紹，稱Rey為經濟學界的密探（agent provocateur）。

IMF指出，Rey屢屢挑戰國際金融體系及美元角色等經濟議題的普遍認知，在學界頗具聲譽；其中最為人熟知的是「不可能的三位一體」（impossible trinity）或謂「政策的三難困境」（policy trilemma），已因全球金融循環（global financial cycle）變成「兩難困境」（dilemma），此論述獲得國際間高度重視。

什麼是「不可能的三位一體」？這是指央行僅能在資本自由移動、釘住的匯率制度、貨幣政策自主性（autonomy）等三者中擇二，不可能全面兼顧，央行前總裁彭淮南、現任總裁楊金龍都曾在央行報告裡談到這個理論。

簡言之，在資本自由移動下，若採浮動匯率，貨幣政策才有自主性；但浮動匯率下的貨幣自主性，是以匯率的波動起伏為代價，所以，央行若想同時穩定匯率與利率，唯一的辦法，就是不讓外匯市場自由運作，阻絕外匯入侵，因為匯率、利率與資本自由移動，三者間不可能同時兼顧，又稱「不可能三角」。

央行過去曾舉出具體案例，大陸推動人民幣國際化，為實現資本自由移動與貨幣政策獨立性，勢必得放棄匯率，讓人民幣匯率自由波動，不可能又要資本自由移動，又要匯率固定。

但Rey認為，開放資本自由移動、且允許匯率自由浮動的國家，不必然就能享有全然貨幣政策自主性—大國貨幣政策的影響力，會透過跨境資本移動外溢至其他國家，造成全球金融循環；然而，全球金融循環與各國特有的總體經濟情勢並不一致，各國貨幣、信用情勢受全球金融循環嚴重影響，會使一國經濟脫離基本面，以致貨幣政策自主性難以達成。

換言之，當資本自由移動時，自由浮動的匯率並無法將一國自全球金融循環隔離，無論一國採何種匯率制度，全球金融循環都限制該國的貨幣政策自主性，「不可能的三位一體」因而轉變成「兩難困境」：一國須在維持開放跨境資本自由移動，或掌握對境內金融情勢的控制，兩者間擇一。

事實上，另一位傑出的女性經濟學家、IMF新任首席經濟學家Gita Gopinath，亦曾質疑自由浮動匯率制度的效益被誇大了。

面對「兩難困境」，Rey建議，若一國想要保有貨幣政策自主性，就須對資本帳加以管理，抑制過度的槓桿與信用成長，包括採針對性資本管制、逆循環總體審慎措施、限制金融機構槓桿操作等。

此時央行話鋒一轉，強調將持續關注國際資本移動的可能衝擊，向來主張應採資本移動管理工具及總體審慎措施，以減緩全球金融循環及先進經濟體貨幣政策外溢效應的不利影響。

此外，鑑於匯率的過度波動不利於經濟與金融穩定，所以央行採管理浮動匯率制度，以保有較大的政策彈性及貨幣政策自主性。

人民幣匯率貨幣政策央行

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