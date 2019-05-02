親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

李艷秋回擊孫大千：你我非同根生 才不是網內互打

用哪張卡繳稅賺最多？ 現金回饋密技大公開

投資台灣後將引進本土投資人？沃旭保證持股逾五成

2019-05-02 21:21經濟日報 記者江睿智╱即時報導

沃旭已做出對台最終投資之決定，沃旭亞太區總經理暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）今（2）日表示，沃旭也計畫引進本土投資者並且釋股；他並強調，從開發、建造、營運和除役，沃旭持股都會逾50%。

他表示，大彰化東南及西南風場開發案，是沃旭第一個海外100%持有案場，未來將引進如保險公司、退休基金等本地投資人；他並表示，希望是與沃旭志同道合的長期投資人。

他強調，從離岸風電的開發、建造、營運和除役，長達2、30年期間，沃旭一定會在台灣，持股一定會愈五成。

此外，沃旭於今日正式向國內銀行業發出邀請參與5年期250億元的綠色循環信用額度。

該融資計畫由台灣銀行、國泰世華銀行、法國巴黎銀行擔任聯貸主辦銀行，正式對國內主要銀行發出邀請參與五年期新台幣億元循環信用額度Revolving Credit Facility, RCF)，這也是台灣銀行界首次承作綠色循環信用額度。

沃旭在台灣投資大彰化離岸風場的資金，不走無擔保品的專案融資，而是走有擔保的傳統融資，一半將來自於企業自有資本，另一半則由母公司Ørsted A/S提供全額擔保向台灣本地金融機構和債券市場取得新台幣融資。

新台幣台灣銀行離岸風電
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

滬深港通假日交易方案 擬制定中

2019-05-02 19:44

一銀廈門分行踩雷 3200萬自貸案列入逾放

2019-05-02 19:36

響應5+2產業 一銀主辦世康開發36.56億元聯貸案

2019-05-02 19:23

積極參與國際組織有成 金管會首度當選IFIAR理事

2019-05-02 19:20

360°康健指數調查 單身煩財務、已婚憂健康

2019-05-02 17:40

兩款刮刮樂登場 總獎金逾14億

2019-05-02 15:50

新台幣午盤升1.6分 暫收30.889元

2019-05-02 12:27

國泰金 永續環境獲獎

2019-05-02 02:25

富邦金 綠活績效卓著

2019-05-02 02:25

玉山銀 站穩點數生態圈龍頭

2019-05-02 02:25

玉山Pi拍錢包 推重磅優惠

2019-05-02 02:25

壽險業投資不動產 金管會研擬放寬

2019-05-02 00:19

玉山金 榮獲CSR獎「年度榮譽榜」

2019-05-02 00:12

錢少責任大 獨董又爆辭職潮

2019-05-02 00:06

獨董再度上演「逃亡潮」 去年辭職人數首破百

2019-05-01 23:50

金管會「十誡」 防理專舞弊

2019-05-01 23:27

台新、彰銀董事 吳澄清須二擇一

2019-05-01 23:22

獨董資格 擬擴大規範

2019-05-01 23:22

A咖企業搶發債 4月衝千億

2019-05-01 23:19

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

學霸筆記熱銷 傳稅官盯上

2019-05-02 02:32

庫克釋利多 加持台系蘋果鏈

2019-05-02 00:06

汽油下週估連8漲 95每公升30.3元

2019-05-02 11:37

經長證實：2035禁售燃油機車計畫喊卡

2019-05-02 17:48

獨董再度上演「逃亡潮」 去年辭職人數首破百

2019-05-01 23:50

油價驚驚漲！ 汽油下周估連八漲加滿油箱得多花115元

2019-05-02 12:10

五月報稅 健保費不受2.4萬限制可全額列舉扣除

2019-05-02 12:33

林家主導 大立光董事縮至五席

2019-05-01 23:25

又爆踩雷 一銀大陸分行傳出新增逾放

2019-05-02 17:51

錢少責任大 獨董又爆辭職潮

2019-05-02 00:06

新勞動三法 選舉年聚焦

2019-05-01 23:29

審慎樂觀iPhone買氣 德意志：鏡頭一哥 蘋概首選

2019-05-02 01:06

沃旭決定投資了！即日起 這些台廠須每天加班趕交貨

2019-05-02 20:50

玉山Pi拍錢包 推重磅優惠

2019-05-02 02:25

林家由自然人轉為法人代表 節稅可觀

2019-05-02 01:06

電信母親節檔 不打低價戰

2019-05-01 23:27

華映延長緊急處分 獲准

2019-05-01 22:59

央行第1季理事會揭秘 理事們討論調降利率這件事

2019-05-02 16:57

投資最怕負心漢 這種基金可以當長期飯票

2019-05-02 14:43

名家觀點／年金改革與居住正義

2019-05-02 01:55

超微展望正向 台系鏈沾光

2019-05-01 23:22

央行再祭「楊五點」說明我國匯率政策 沒阻升不阻貶

2019-05-02 18:42

台新、彰銀董事 吳澄清須二擇一

2019-05-01 23:22

金管會「十誡」 防理專舞弊

2019-05-01 23:27

旺季來了 海運美國線漲價

2019-05-01 22:59

壽險業投資不動產 金管會研擬放寬

2019-05-02 00:19

電信商救營收…衝購機合約

2019-05-01 23:21

玉山銀 站穩點數生態圈龍頭

2019-05-02 02:25

台灣大擁momo金雞母 外資調升目標價

2019-05-02 13:00

一銀廈門分行踩雷 3200萬自貸案列入逾放

2019-05-02 19:36

氣爆案善後…台化芳香烴廠 預定年底復工

2019-05-01 23:25

空服將罷工投票 長榮提十大問：如何確保投票公正？

2019-05-02 18:44

研調：伺服器今年恐陷低迷

2019-05-02 14:39

綜所稅開徵 網路申報躍增

2019-05-02 02:32

臺銀推出明仁天皇登基30周年紀念金幣

2019-05-02 17:26

獨董資格 擬擴大規範

2019-05-01 23:22

納稅義務人生前欠稅 遺產繼承人負責代繳

2019-05-02 02:32

庫克暗喻 iPhone銷售走出谷底

2019-05-01 23:54

張忠謀：台灣半導體是奇蹟 各界應珍視

2019-05-02 17:20

超微第2季產品全面成長 祥碩台積電可望受惠

2019-05-02 10:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top