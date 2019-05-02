投資台灣後將引進本土投資人？沃旭保證持股逾五成

2019-05-02 21:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



沃旭已做出對台最終投資之決定，沃旭亞太區總經理暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）今（2）日表示，沃旭也計畫引進本土投資者並且釋股；他並強調，從開發、建造、營運和除役，沃旭持股都會逾50%。

他表示，大彰化東南及西南風場開發案，是沃旭第一個海外100%持有案場，未來將引進如保險公司、退休基金等本地投資人；他並表示，希望是與沃旭志同道合的長期投資人。

他強調，從離岸風電的開發、建造、營運和除役，長達2、30年期間，沃旭一定會在台灣，持股一定會愈五成。

此外，沃旭於今日正式向國內銀行業發出邀請參與5年期250億元的綠色循環信用額度。

該融資計畫由台灣銀行、國泰世華銀行、法國巴黎銀行擔任聯貸主辦銀行，正式對國內主要銀行發出邀請參與五年期新台幣億元循環信用額度Revolving Credit Facility, RCF)，這也是台灣銀行界首次承作綠色循環信用額度。

沃旭在台灣投資大彰化離岸風場的資金，不走無擔保品的專案融資，而是走有擔保的傳統融資，一半將來自於企業自有資本，另一半則由母公司Ørsted A/S提供全額擔保向台灣本地金融機構和債券市場取得新台幣融資。