台版餘額寶業務擴大 金管會開放可買保單

2019-05-02 20:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今（2）日發函開放電子支付機構，可辦理購買新台幣保險商品的代理收付款項服務，這是繼投資貨幣市場基金後再一項開放，消費者選擇更多，有助保險商品銷售及電支業務拓展，對保險業及電支機構都是利多。

金管會今天發布函令，對於電支機構辦理金融商品或服務的代收付款項業務，新增「保險業依保險法所銷售以新台幣收付的保險商品」一項。

金管會官員表示，原本電支機構可辦理金融商品或服務的代理收付款項業務，範圍只有最早開放的國際保險業務分公司（OIU）銷售的保險商品，及去年開放的貨幣市場基金。

今天發函後，再新增新台幣收付的保險商品。官員表示，主要是產、壽險公會向金管會保險局提出的開放建議，函令發布後，保險局將修改相關規定後，電支機構即可開辦，不用再另外申請。

對消費者來說，購買保險商品繳交保費，將多一項支付管道，以前大部分是存款帳戶扣款，或刷信用卡，以後還可以選擇從電支帳戶扣款。

去年開放可以辦理投資貨幣市場基金代理收付業務，被視為台版「餘額寶」，現在新增購買保險商品後，等於進一步擴大台版「餘額寶」業務範圍。

官員表示，這項政策開放效益，主要是讓購買保險商品的保戶，多了一個支付工具，增加便利性，也有助保險商品銷售，尤其是年輕人；對電支機構來說，也多了一項業務，有助未來業務拓展。

以後保險公司可跟電支機構合作，提供保戶這項服務。目前非金融機構經營的電支機構有六家，包括歐付寶、橘子支、國際連、簡單行動、街口支付及一卡通支付。