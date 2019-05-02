繳稅季到 國壽祭1.68%最低保單借款

2019-05-02 20:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



報稅季到了，壽險公司紛紛推出低利貸款利率方案，方便民眾短期資金調度，保險業龍頭國壽今（2）日也宣布推出「FUN心貸」保單借款利率優惠專案，最低利率僅1.68%起。

5月所得稅繳款季節來臨，對於有借款繳稅需求的民眾，壽險業者表示，以借錢不求人的角度來看，善用保單借款等於是跟自己借錢，有申辦管道多元、撥款快速及手續簡便、還款靈活等優勢，通常新台幣保單借款利率低於外幣保單，因此想要辦理保單借款，若手邊有不同幣別保單，先選新台幣保單。

國壽新推出的「FUN心貸」，是針對新台幣主約保單，但不含利變年金的部分。自即日起至6月20日止，不論新舊保戶、各種管道皆享優惠，透過APP或線上管道申辦，利率最優惠。以新台幣計價之單張單筆純增保單借款金額達3萬元以上，但未達50萬元者，增貸部分享優惠利率最低1.88%；如達50萬元以上者，增貸部分更可享優惠利率最低1.68%。優惠期間自借款日起至今年7月10日止，越早借款，可享之優惠期間越長。

各家壽險也紛紛趁報稅季推出限時優惠專案，如台灣人壽推出借款20萬元以下利率3.75％，借款20萬元以上至150萬元，利率3.25％，若借150萬元以上，利率降到3％；新光人壽7月15日前有線上保單貸款最低2％專案，投資型保單貸款利率是2.0％~2.6％、非投資型商品則是2.3％~2.9％，必須增貸5萬元以上，但限額120億元。

國泰人壽建議有資金需求的民眾，不妨善用保單借款來解燃眉之急，且可多利用行動裝置及數位服務，優先透過國泰人壽APP或ATM等管道申辦，不僅手續簡便、撥款快速且24小時服務不間斷，彈指間即可完成，讓資金當日到位。