滬深港通假日交易方案 擬制定中

2019-05-02 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



港交所董事總經理兼大陸事務科聯席主管毛志榮2日表示，自滬、深港通開通後，不斷聆聽市場所需，以便改善互聯互通的機制。港交所正與滬、深交易所就滬、深港通的假日安排制定方案。

華爾街見聞報導，毛志榮今天日出席「第七屆董事會就職典禮暨大灣區主題金融論壇」表示，目前正研究滬深港通假期問題，期望儘快提供解決方案，即使並非全面解決，也會盡可能提供「逃生的走火通道」。他指出，當中涉及結算等多方面的障礙，現時未能落實，將多聆聽多方面的意見。

毛志榮舉例，在大陸市場假期休市，而香港市場仍有開市的情況下，容許大陸境內投資者通過滬、深港通賣出股份。

此外，「ETF通」（交易所買賣基金）還未納入互聯互通機制，毛志榮表示，在推出「ETF通」時，需要多方面考慮國際及國內投資者的需要，然後作適當的補充，期望國內投資更多元化。

至於「滬倫通」（上交所和倫敦證交所市場互聯互通），曾有消息指出，在今年1月底開通，但至今已邁入5月，被問及滬倫通開通的時間時，毛志榮指現在還未有開通時間表，期望在不久將來能推出。有關規則制定成熟及完善，券商、發行人及存托銀行亦正與兩地交易所密切溝通。