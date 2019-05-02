影／創業超新星│不用再等待 秒速解決保險理賠

2019-05-02 18:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱惠恩 ╱即時報導



申請保險理賠的人一定不會忘記，要填寫準備一疊紙本資料，保險公司同樣需要出動大批人力核保，像馬拉松般耗時費力。台灣新創團隊洽吧智能，研發出的AI機器人，可在幾秒鐘內完成本需10幾天的核保理賠過程。