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又爆踩雷 一銀大陸分行傳出新增逾放

2019-05-02 17:51經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會今（2）日公布本國銀行最新營運概況，大陸地區分行又爆新逾放，一銀大陸分行逾放比率0.16%，主要是一銀廈門分行，對一家製造汽車玻璃的台商放款案，出現逾放。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，到今年3月底止，本國銀行放款總餘額28兆9143億元，較上月增加1,069億元，主要是國內分行增加916億元，政府部門放款增加909億元，資金用途來看，主要是週轉金增加858億元。

到3月底止，逾期放款金額為731億元，較上月增加3億元；逾期放款比率為0.25％，與上月底相同，比去年同期減少0.02個百分點。

其中大陸地區分支機構部分，一銀新增逾放，逾放金額3,200萬元，逾放比率0.16%，主要是一銀廈門分行的台商客戶汽車玻璃製造商，放款出現逾放，詳細原因還在了解中。

台銀大陸分行逾放也持續0.62%，主要是上海分行授信戶財務出問題，出現1.35億元逾放。

上個月大陸地區有逾放的銀行，是台銀及中信銀，3月中信銀已打銷，一銀則是新增逾放。

此外，金管會今天也公布國銀大陸曝險金額，第1季曝險比率降至51.2%，曝險金額也從去年底的1.77兆元降至1.75兆元，減少約200億元。

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