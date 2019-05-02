360°康健指數調查 單身煩財務、已婚憂健康

2019-05-02 17:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



母親節即將到來，根據康健人壽最新「360°康健指數」調查，台灣的職業女性受訪者壓力指數高達97%為各族群之冠。

調查發現，職業女性的壓力來源隨著人生階段而有所不同。單身者最主要的壓力來源為「自身財務」(18%)；已婚女性和有了孩子的職業婦女則最擔心「自身健康」(20%)。

此外，「工作太多」和「家庭財務」也名列女性壓力來源前三名。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)說：「女性朋友面對財務與健康壓力，除透過建立良好的生活習慣像是規律運動幫助紓壓、促進身心健康外，也要透過規劃充足保障來轉移財務風險。」

規劃保險時，一般可依自身收支狀況、未來需求和人生風險等三面向審慎評估，為自己和家庭的財務紓壓，才能安心享受健康人生。

康健人壽致力讓客戶擁有更健康、更幸福、更安心的未來，提供多元化的商品幫助客戶做更靈活的規劃，滿足人生不同階段的需求。

單身粉領小資女要享受精彩生活的前提是身體健康，且有穩定的財務來源，才能安心地追求自己想要的人生。

康健人壽建議，單身族要提早幫自己做好完整保障規畫。考量預算有限的情況下，購買保險時要以最低成本買到足夠的保障，定期保險擁有低保費、高保障的特性，相當適合收入固定的單身粉領族。

康健人壽「保障輕鬆配」專案，提供一系列共六種1年定期健康及意外保障，包括：住院、手術、癌症、意外、失能扶助、壽險，商品保障內容簡單易懂。

保費經濟實惠，保證續保至80歲，讓消費者能自由選擇、彈性搭配，利用1年期定期險低保費、高保障的特性，讓預算可以花在刀口上，輕鬆組合出適合自己的保障。

以預算有限的25歲女性小資族為例，住院、手術、意外、癌症、失能扶助加上壽險，六大保障每天只要21元就能擁有。

考量新婚女性可能因婚禮花費、買房、購車等因素，經濟上或許沒那麼寬裕，邵駿崴建議，在預算有限的情況下，首先應加強定期醫療與意外險來架好防護網。

康健人壽「全力醫付」專案具備醫療險及意外險雙重保護，無論於門診或住院接受手術皆有保障，住院每日給付最高7,000元，意外保障最高可達900萬元，期滿還可領回10萬元滿期金。

若家庭財務穩定，預算充裕的新婚女性可考慮，趁年紀輕、體況佳時選擇康健人壽「新一生醫事360終身醫療險」專案，住院、手術、身故一張全包。