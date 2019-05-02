華南卡報稅加碼優惠 分期0利率、綁定支付再送刷卡金

2019-05-02 16:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



為讓民眾有暢快便利的支付體驗，華南銀行除原信用卡可享有五大好康外，再加碼抽可愛明星限量商品及送刷卡金，總計有七大好康等您來領取！

使用「台灣行動支付APP或華銀支付」綁定華南信用卡，繳納綜合所得稅７大好禮大放送」：

好康一：不限金額免收手續費。

好康二：稅額達3,000元登錄享6期分期0利率。

好康三：稅款滿50萬元未分期登錄送新光三越禮券1,000元。

好康四：5-6月消費滿額抽OPEN小將抱枕毯組。刷華南卡繳稅後登錄，5-6月新增一般消費每滿1,000元享一次抽獎機會，滿2,000元享兩次抽獎機會，依此類推，限量1,480組。

好康五：5-6月消費滿額再享紅利回饋。刷華南卡繳稅後登錄，5-6月指定卡別新增一般消費滿稅額或60,000元，稅款部分享紅利回饋（每戶回饋上限5,000點）。

好康六：使用「台灣行動支付APP或華銀支付」綁定華南信用卡繳綜所稅，登錄抽「三麗鷗可愛明星」限量環保袋（限量500份）或「卡娜赫拉的小動物」限量造型陶瓷杯（限量200份）。

好康七：使用「台灣行動支付APP或華銀支付」綁定華南信用卡繳綜所稅，稅款滿10,000元登錄送100元刷卡金（限量17,000名）。