兩款刮刮樂登場 總獎金逾14億

2019-05-02 15:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



初夏刮獎尋寶趣。台灣彩券公司2日推出「海底大尋寶」及「樂刮$2,000」兩款刮刮樂，要讓彩迷在初夏體驗刮獎尋寶的刺激與樂趣。

「海底大尋寶」每張售價新台幣300元，票面以各式鮮豔的海底生物及金幣為背景設計，一步一步刮開刮區、尋找號碼的過程，猶如在海底探險尋寶般刺激，對中號碼越多，獎金就越高，為一款深受彩迷喜愛的益智延長型遊戲，有三個頭獎300萬元。

「樂刮$2,000」每張售價200元，特別提供超過13萬個2,000元（含）以上的獎項，有別於一般面額200元刮刮樂多以1,000元獎項為訴求，希望讓彩迷體驗刮出有感獎金的樂趣，共有三個頭獎100萬元。兩款遊戲總獎項超過270萬個，總獎金逾14億元。

刮刮樂「海底大尋寶」去年首次推出即受到彩迷喜愛，提供三個頭獎300萬元，共有超過38萬個1,000元（含）以上的獎項，總獎金逾10億元，總獎項超過181萬個，總中獎率36%，票面背景以各式鮮豔的海底生物搭配金幣為設計，只要「您的號碼」對中五個（含）以上「寶藏號碼」，即可依對中號碼個數得到獎金，對中的號碼個數愈多，獎金就愈高，對中15個號碼就可得頭獎300萬元，呼籲彩迷快來體驗刺激的紙上海底探險之旅，一步一步刮開號碼尋寶的過程充滿挑戰與驚奇。

刮刮樂「樂刮$2,000」有別於以往200元面額刮刮樂多以1,000元獎項為訴求，這款刮刮樂特別規劃提供多達超過13萬個2,000元（含）以上的獎項，頭獎100萬元共有三個，總獎項超過88萬個，總獎金逾4億元，總中獎率25.01%。

遊戲玩法為簡單有趣的「對幸運號碼」，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金；或刮中一個「 」符號，立即可得獎金2,000元。