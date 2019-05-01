P2P與券商都想聯徵資料 顧立雄強調對等互惠與創新

2019-05-01 18:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



券商與網路借貸P2P業者、新創業者紛紛想要調閱聯徵中心資料，金管會主委顧立雄今（1）日在立法院明確表示，未來除了考量對資訊安全、個資與消費者保護這些條件外，更重要是創新性及要有互惠對等的貢獻，才能讓合格的機構可以查詢聯徵中心的資料。

立委江永昌今日在財委會表示，國內P2P業者認為其資金放款是「資訊中介」不是「信用中介」，但金管會強制資金需信託給銀行，銀行才願意給予虛擬帳戶，大幅增加其營運成本，是扼殺了小型業者的生存，同時也希望聯徵中心開放資料。目前只有銀行可以查閱聯徵的資料，用作授信參考，降低放款的相關風險。

但顧立雄透露，現在P2P（網路借貸）業者、證券商及新創業者都相繼想要調閱聯徵中心資料，他也承認，聯徵中心的資訊確實有一些公共性，雖然銀行有花大把銀子加值過，但是基本上原始資料還是屬於消費者的，擁有資訊息自主決定權。但他認為，還是要具有一些條件才能開放給這些業者。

他舉例，之前券商來爭取要調聯徵中心負面信用資料，金管會打算同意，一是考量其原本就是金管會高度監管的行業，在確保資訊安全、個人資料保護及消費者保護三項上，應沒有問題。二是透過證交所與聯徵中心對接，券商原本就有從事授信業務，有相關的證券交易紀錄，未來也可對等提供給聯徵中心，「建立一個互惠的、更綿密的一個信用的網絡」，而且只開放查詢信用瑕疵的負面部分而已。

至於P2P或是新創業者，顧立雄強調，不能一方面說是資訊中介，一方面又完全要靠聯徵，就算想要聯徵資料，也要自己先有創新性。他舉例凱基銀與中華電信的合作，依客戶電信帳單繳費紀錄作為一個信用評分機制。「未來能不能成功也是一個重要考量，否則查聯徵資料後進行網路授信，跟銀行辦理小額信貸並沒有差異。」顧立雄強調，若P2P業者能有其他創新性，才能成功。

配合政府要在2030年打造台灣成為雙語國家的政策，金管會也打算在銀行分行推動雙語服務，顧立雄會後在立法院表示，願意研議開放「特別盈餘公積」資金讓願意配合的銀行運用，亦即未來雙語教育經費可從盈餘公積裡去扣，以提高分行施行誘因。日前座談會已有16家銀行表達願意實施雙語的意願。