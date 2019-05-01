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基富通4月轉虧為盈 提前半年達標

2019-05-01 18:19經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

基富通4月轉虧為盈，單月獲利新台幣102萬元，主要是因為基金交易量與規模持續增長。基富通原先規劃三年內達損益兩平，已提前半年達到目標。

今年第1季，在基金平台交易量仍維持成長的態勢下，單季虧損降至592萬元，到3月虧損更大幅縮減至18萬元，4月開始獲利，對基富通來說是重要里程碑。基富通手上仍有充裕現金，但預期接下來將投入「好享退-全民投資專案」。

基富通表示，由於基富通是新創公司，初期的費用較高，過去兩年半也多處於虧損狀況，但透過平台買基金愈來愈廣為投資人使用。隨著在平台申購基金的投資人持續增加，目前基富通的客戶已超過6萬人，基富通累積的規模也連年攀升，交易量持續快速成長，去年虧損也開始收斂，從前一年度虧損9,137萬元縮減至5,725萬元。

基富通成立於2016年，基金交易平台於同年10月正式啟動，成立之初因設備及人力需求費用支出較多，因此於2017年以每股15元溢價增資後，資本額由原先的3.5億元增加至6億元，大股東為集保公司，占56.64％、櫃買中心占5％，其餘股東為國內34家基金公司。

基富通為以退休準備為目的的「好享退-全民投資專案」執行單位，該專案於去年底由金管會提出，主辦單位為集保、投信投顧公會及證基會，活動自4月11日啟動報名後，報名人數已突破5.2萬人，凸顯民眾對退休準備的強勁需求，目前主辦單位也持續開放民眾報名至7月30日。

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