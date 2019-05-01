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立委推電支帳戶18歲可開戶 顧立雄：卡關在法務部

2019-05-01 15:51經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

金管會主委顧立雄。 記者黃義書／攝影
金管會主委顧立雄。 記者黃義書／攝影
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日前電子支付機構出現首宗遭金管會糾正的案例，主要是因為讓18~20歲的未成年未獲父母同意完成開戶註冊，立委江永昌今（1）日上午在財委會質詢電子支付開戶限制20歲以上，連大學生到超商要用電子支付付款買個水也不行，難道這種食衣住行的日常小額消費，也要父母同意？建議金管會開放18歲~20歲可以開立電子支付帳戶。金管會主委顧立雄說，目前卡關在法務部。

依現行法令規定，未滿20歲未成年人，雖可開立電子支付帳戶，但須經法定代理人同意。顧立雄解釋，其中電子支付中「第一類帳戶」因限額3萬元以下，金額較低，立委建議能否開放18~20歲開戶，依年齡、身份及日常生活必需來判斷，但金管會跟法務部溝通的結果，認為要判斷是否為日常生活必需，很難判定，加上父母同意是比較安全的作法。

顧立雄，說民法規定「行為能力人」的年齡限制20歲沒有降到18歲之前，即使是金額僅3萬元以下的帳戶，運用時「也不當然被認為是依其年齡生活所必需」，因此會產生困擾或消費爭議的可能。萬一小孩買了什麼，但父母說就算是1、2萬元的東西，我還是不認為是生活所必需，你們怎麼可以同意讓我孩子開戶來使用，因此易生爭端。未來一旦有爭議糾紛，回到民法上，就沒有辦法有適法性，因此法務部那邊就卡關了。

同時顧立雄說，目前有些電子支付機構不同意20歲以下，有些同意，但是需經過父母同意者，金管會站在監理的角度，儘管在手機或網站上申請，還是希望銀行事後透過電話或是簡訊方式，連絡上父母確認，做到落實父母同意驗證。有些電支驗證不周嚴，這可以理解要求改善，但是街口是18歲連父母同意的機制都沒有，這樣就不行。

日前有民眾檢舉，街口支付開放18歲以上、未滿20歲的未成年人開立帳戶，且未設定法定代理人同意流程，導致目前已有逾千名18~20歲的民眾註冊街口支付帳戶，最後遭金管會糾正。

金管會顧立雄街口支付
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