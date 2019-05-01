防堵理專挪用客戶資金 金管會要求訂理專十誡

2019-05-01 15:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



銀行理專挪用客戶資金案件頻傳，金管會日前發函要求銀行公會，從三大面向著手，訂定十大項防弊措施，加以防範，以維護消費者權益。

根據金管會資料，近七年來有高達近六成銀行曾發生挪用，立委費鴻泰今天質詢時指出，理專有冒貸、挪用客戶資金、亂賣商品等三大問題，金管會主委顧立雄表示，金管會已發函要求加強防範。

金管會在去年底召開「研商銀行理財專員挪用客戶款項防範措施」會議後，隨即在今年1月發函給銀行公會，要求公會參酌去年底會議中銀行所提下列實務作法，研議防範理專挪用客戶款項原則性規範，在5月31日前報金管會備查，做為銀行業參考的指導性規範，以強化防弊功能。

包括人事管理制度、內控制度及牽制原則、內部稽核制度等三大面向，合計共有十大項，包括第一，理財專員錄用原則: 研議招募員工時採行盡職調查程序。

第二，員工行為準則: 明定員工應秉持誠信原則招攬及服務、嚴禁任何形式的代客保管、擅自交易、不當招攬等。

第三，理專輪調及休假制度: 研議建置妥適有效的理專輪調制度，以及在理專休假期間執行內部查核機制。

第四，避免理專未經授權為客戶辦理存、提款、開戶、帳戶資料變更、保單轉換、部分贖回、解約等作業: 研議如何透過事前宣導（例如在財富管理人員業務行為準則中明文禁止、嚴禁理專代客辦理臨櫃作業）、事中控管（例如透過第三人的電話照會確認機制、行員外出收件控管），以及事後查核（例如不定期抽查理專人員抽屜、建立風險態樣監控名單，供分行主管定期或不定期拜訪客戶）等機制防弊。

第五，避免理專不當取得客戶網銀密碼代客戶從事交易: 研議透過定期產出「IP位址警示檢核報表」，供營業單位檢核理專是否與客戶共用同一行動裝置進行網銀交易的相關機制、不定期向客戶寄發交易函證，提供客戶確認投資明細及餘額，以及建置網路銀行交易的電子郵件回傳確認機制等。

第六，避免理專與客戶私下資金往來: 研議建立帳戶監控機制、利用自動化交易監控系統篩選可疑交易以及設置異常舉報機制等。

第七，避免理專銷售非本行商品: 研議規範理專不得推介及銷售非屬本行所核准的商品或服務予客戶，以及透過分行主管確認客戶的交易產品內容。

第八，避免理專自行製作對帳單等文件: 研議建立資安查核機制，確認理專抽屜或電腦是否有類似自製對帳單文件，禁止理專代客戶收受及領取客戶的對帳單，強化主管督導之責並透過分行主管確認客戶清楚投資損益狀況，建置獨立的第三方監控機制，並定期檢查客戶與理專地址電話是否相同，或由獨立作業部門製作寄發對帳單並設立對帳單退件追蹤機制等。

第九，強化查核篩選原則及頻率，例如研議將財管業務內控缺失偏多單位、業務或交易量異常大幅增加的分行或有異常交易的理專，納為專案查核項目等。

第十，研議查核重點事項，包括但不限於理專休假的查核機制、交易真實性（例如就理專外訪攜回客戶交易文件的照會作業落實情形）、客戶帳戶資料申請及變更正確性、員工行為規範遵循情形（例如是否有空白留單、自製對帳單、與客戶私下資金往來等情形）、自動化通路交易異常檢核（例如不同客戶間是否有以同一手機或IP位址執行交易情形）等。