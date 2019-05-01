親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
重振台灣競爭力
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

台女吵架回娘家！伊拉克老公殺死岳父母 攜子逃日本

防堵理專挪用客戶資金 金管會要求訂理專十誡

2019-05-01 15:50經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

銀行理專挪用客戶資金案件頻傳，金管會日前發函要求銀行公會，從三大面向著手，訂定十大項防弊措施，加以防範，以維護消費者權益。

根據金管會資料，近七年來有高達近六成銀行曾發生挪用，立委費鴻泰今天質詢時指出，理專有冒貸、挪用客戶資金、亂賣商品等三大問題，金管會主委顧立雄表示，金管會已發函要求加強防範。

金管會在去年底召開「研商銀行理財專員挪用客戶款項防範措施」會議後，隨即在今年1月發函給銀行公會，要求公會參酌去年底會議中銀行所提下列實務作法，研議防範理專挪用客戶款項原則性規範，在5月31日前報金管會備查，做為銀行業參考的指導性規範，以強化防弊功能。

包括人事管理制度、內控制度及牽制原則、內部稽核制度等三大面向，合計共有十大項，包括第一，理財專員錄用原則: 研議招募員工時採行盡職調查程序。

第二，員工行為準則: 明定員工應秉持誠信原則招攬及服務、嚴禁任何形式的代客保管、擅自交易、不當招攬等。

第三，理專輪調及休假制度: 研議建置妥適有效的理專輪調制度，以及在理專休假期間執行內部查核機制。

第四，避免理專未經授權為客戶辦理存、提款、開戶、帳戶資料變更、保單轉換、部分贖回、解約等作業: 研議如何透過事前宣導（例如在財富管理人員業務行為準則中明文禁止、嚴禁理專代客辦理臨櫃作業）、事中控管（例如透過第三人的電話照會確認機制、行員外出收件控管），以及事後查核（例如不定期抽查理專人員抽屜、建立風險態樣監控名單，供分行主管定期或不定期拜訪客戶）等機制防弊。

第五，避免理專不當取得客戶網銀密碼代客戶從事交易: 研議透過定期產出「IP位址警示檢核報表」，供營業單位檢核理專是否與客戶共用同一行動裝置進行網銀交易的相關機制、不定期向客戶寄發交易函證，提供客戶確認投資明細及餘額，以及建置網路銀行交易的電子郵件回傳確認機制等。

第六，避免理專與客戶私下資金往來: 研議建立帳戶監控機制、利用自動化交易監控系統篩選可疑交易以及設置異常舉報機制等。

第七，避免理專銷售非本行商品: 研議規範理專不得推介及銷售非屬本行所核准的商品或服務予客戶，以及透過分行主管確認客戶的交易產品內容。

第八，避免理專自行製作對帳單等文件: 研議建立資安查核機制，確認理專抽屜或電腦是否有類似自製對帳單文件，禁止理專代客戶收受及領取客戶的對帳單，強化主管督導之責並透過分行主管確認客戶清楚投資損益狀況，建置獨立的第三方監控機制，並定期檢查客戶與理專地址電話是否相同，或由獨立作業部門製作寄發對帳單並設立對帳單退件追蹤機制等。

第九，強化查核篩選原則及頻率，例如研議將財管業務內控缺失偏多單位、業務或交易量異常大幅增加的分行或有異常交易的理專，納為專案查核項目等。

第十，研議查核重點事項，包括但不限於理專休假的查核機制、交易真實性（例如就理專外訪攜回客戶交易文件的照會作業落實情形）、客戶帳戶資料申請及變更正確性、員工行為規範遵循情形（例如是否有空白留單、自製對帳單、與客戶私下資金往來等情形）、自動化通路交易異常檢核（例如不同客戶間是否有以同一手機或IP位址執行交易情形）等。

金管會網銀財富管理
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

金金分離 彭雪芬辭新光金董事後下一個是...

2019-05-01 09:52

壽險淨值比過低 金管會擬限期增資

2019-04-28 23:09

南海疑拿中國補助 投審會：必要時會要求說明

2019-05-01 13:22

顧立雄：修法未對失職的獨董究責 需要看個案認定

2019-05-01 11:23

十檔ETN掛牌 台股添動能

2019-05-01 01:18

中信刷卡金額 今年衝6,000億

2019-05-01 01:16

開發金 明年配息將提高

2019-05-01 01:16

金管會查獨董 鎖定500家公司

2019-05-01 00:30

500家企業獨董 資格將嚴查

2019-04-30 23:29

中信金落實CSR 膺金融保險業楷模

2019-04-30 23:28

公司治理評鑑出爐 43家企業列名前5%

2019-04-30 23:25

台壽獵樓 瞄準全球壽商辦

2019-04-30 23:25

開發金強化跨售 每季檢討

2019-04-30 23:25

快投保！長榮空姐要罷工 6月6日前買旅平險才有賠

2019-04-30 19:00

金管會啟動獨董資格大清查 至少500家以上被鎖定

2019-04-30 18:45

這家銀行好佛心 產假延長到4個月、陪產假增加至2周

2019-04-30 15:45

網家結盟玉山銀 推「Pi拍錢包」繳稅優惠

2019-04-30 14:30

瑞銀力挺 亞太貨幣前景看穩

2019-04-30 14:29

去年理賠件數 國泰居冠

2019-04-28 23:43

金管會鼓勵賣保障型高齡保單

2019-04-28 23:05

金管會下一步...強化普通股資本

2019-04-28 23:04

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

老闆拿太多、員工拿太少 這三家上市櫃公司被點名

2019-05-01 10:50

快投保！長榮空姐要罷工 6月6日前買旅平險才有賠

2019-04-30 19:00

馬英九批太陽花學運為經濟罪人 黃國昌反擊「恬不知恥」

2019-04-30 21:00

馬英九批蔡總統自我感覺良好 綠：說好的633在哪？

2019-04-30 18:04

金管會啟動獨董資格大清查 至少500家以上被鎖定

2019-04-30 18:45

上櫃公司好薪酸 股價200元員工薪資僅38萬元

2019-05-01 11:02

富邦第三代 蔡承儒任台灣大董事

2019-04-30 23:23

蔡承儒進入台灣大董事會 三代接班啟動

2019-04-30 19:41

南韓衝刺非記憶體 PK台積電

2019-05-01 00:57

綜所稅申報起跑 這4種人可望不用繳稅

2019-05-01 11:51

金金分離 彭雪芬辭新光金董事後下一個是...

2019-05-01 09:52

點數生態圈大戰開打！中信LINE Point點數取消限時點數

2019-04-30 17:18

摺疊手機市場 彭双浪：OLED面板不缺席

2019-04-30 21:03

馬英九批「反中」拖垮台灣經濟 國發會千字新聞稿回擊

2019-04-30 17:10

開發金 明年配息將提高

2019-05-01 01:16

政府採購法部分條文修法通過 兼顧興利與防弊

2019-04-30 21:27

沃旭終於做出決定！將投資大彰化東南及西南離岸風場

2019-04-30 17:27

沃旭決定繼續投資 縣府：要先說明對彰化有何幫助

2019-04-30 22:31

不怕下雨！國稅局仍湧進報稅人潮 有人不到8點就到

2019-05-01 13:05

竹市第3家百貨收攤 SOGO站前店8月底熄燈

2019-04-30 23:06

沃旭宣布：完成大彰化風場最終投資決定

2019-04-30 17:51

不要保人變呆人 金管會要銀行須每年通知保證債務情況

2019-04-30 18:10

聯發科毛利率 重回4字頭

2019-04-30 23:40

消費弱 Q1經濟成長率下修

2019-05-01 00:51

中信刷卡金額 今年衝6,000億

2019-05-01 01:16

綜所稅申報現場直擊 民眾：降稅真的有感

2019-05-01 14:18

法人：聯發科營運 可望倒吃甘蔗

2019-04-30 23:35

長榮空服員罷工 八成同意才啟動

2019-05-01 00:47

韓國瑜、郭台銘、朱立倫三人同台 探討台灣競爭力

2019-04-30 17:31

京城銀擬接手開發金持有證交所股票

2019-04-30 19:36

影／馬辦經濟論壇 韓郭朱會前交鋒

2019-04-30 18:32

公司治理評鑑出爐 43家企業列名前5%

2019-04-30 23:25

影／報稅季開跑 國稅局出現人潮

2019-05-01 11:37

十檔ETN掛牌 台股添動能

2019-05-01 01:18

刷卡繳綜所稅 銀行分期優惠現金回饋樣樣來

2019-04-30 17:58

三星OLED祕密武器 失去威力

2019-04-30 23:42

報稅季開跑 留意新制變動

2019-05-01 00:51

SOGO新竹站前店8月底熄燈 發展重心移往竹北

2019-04-30 19:04

晟德轉投資 東曜將在港掛牌

2019-04-30 23:22

500家企業獨董 資格將嚴查

2019-04-30 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top