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理專有冒貸、亂賣商品等三大問題 金管會下令銀行防堵

2019-05-01 11:53經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會主委顧立雄
金管會主委顧立雄
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立委質詢指出，銀行理專有冒貸、挪用客戶資金、亂賣商品等三大問題，金管會應重罰銀行嚇阻，金管會主委顧立雄表示，已發函要求銀行從人事、內控及內部稽核著手防範。

立委費鴻泰質詢表示，銀行挪用客戶資金，客戶還把存摺擺在理專那裡，有些投資戶也很奇怪，怎麼會把所有東西放在理專那邊，有些理專突然開雙B車子，銀行總要劃問號，他經常接到這類陳情案件，現在理專有三大問題，冒貸、挪用客戶資金、亂賣商品。

顧立雄表示，之前金管會已找銀行，大家交流理財部門如何避免這些問題，最近也發函針對理專相關防範措施，從人事、內控及內部稽核著手防範。

費鴻泰表示，應加重罰款，把人都換掉、職務調動，銀行、保險公司自然會緊張，銀行罰款至少要200萬元再加個零，罰個2,000萬元，看銀行會不會緊張。顧立雄強調，金管會會表達這方面的重視跟看法。

顧立雄會外進一步表示，我們之前把銀行找來，就開始逐案檢討為何發生這些狀況，根據這些狀況要求來避免，第一，例如幫客戶保管印章，有一個最大漏洞是，不可能去事前防堵因客戶相信理專而不把印章給他；但銀行內部可以做到，不接受理專拿著客戶印鑑到臨櫃辦妥業務，就可以做防堵。

第二，人事調動，有些人說輪調有困難，因為有些客戶已經相信這個理專，愈看愈順眼，輪調制度有些人做不到，那就是要休假時候，代理人制度可以落實，代班的人去打電話聯絡客戶、並就業務事項作清查，看有沒有問題。

金管會顧立雄費鴻泰
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