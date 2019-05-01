親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
重振台灣競爭力
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

108會考衝刺／數學練考古題須完整手寫 非選易考生活題材

天皇疼惜沖繩人？從火炎瓶到慰靈祭的「平成記憶」

顧立雄：修法未對失職的獨董究責 需要看個案認定

2019-05-01 11:23聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

金管會主委顧立雄上午出席立法院財政委員會就「強化公司治理，提升獨立董事職能」進行專題報告並備詢。顧立雄對於立委質疑金管會有意修正獨董相關規範，但針對過去失職的獨董，卻從未究責一事表示，要看是否有盡到善良管理人的注意義務，需要看個案認定。

金管會主委顧立雄，對於修法未能針對過去失職的獨董究責表示，要看是否有盡到善良管理...
金管會主委顧立雄，對於修法未能針對過去失職的獨董究責表示，要看是否有盡到善良管理人的注意義務，需要看個案認定。記者黃義書／攝影
分享

金管會顧立雄
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

上櫃公司好薪酸 股價200元員工薪資僅38萬元

2019-05-01 11:02

中信刷卡金額 今年衝6,000億

2019-05-01 01:16

金管會查獨董 鎖定500家公司

2019-05-01 00:30

壽險淨值比過低 金管會擬限期增資

2019-04-28 23:09

十檔ETN掛牌 台股添動能

2019-05-01 01:18

開發金 明年配息將提高

2019-05-01 01:16

500家企業獨董 資格將嚴查

2019-04-30 23:29

中信金落實CSR 膺金融保險業楷模

2019-04-30 23:28

公司治理評鑑出爐 43家企業列名前5%

2019-04-30 23:25

台壽獵樓 瞄準全球壽商辦

2019-04-30 23:25

開發金強化跨售 每季檢討

2019-04-30 23:25

快投保！長榮空姐要罷工 6月6日前買旅平險才有賠

2019-04-30 19:00

金管會啟動獨董資格大清查 至少500家以上被鎖定

2019-04-30 18:45

這家銀行好佛心 產假延長到4個月、陪產假增加至2周

2019-04-30 15:45

網家結盟玉山銀 推「Pi拍錢包」繳稅優惠

2019-04-30 14:30

瑞銀力挺 亞太貨幣前景看穩

2019-04-30 14:29

去年理賠件數 國泰居冠

2019-04-28 23:43

金管會鼓勵賣保障型高齡保單

2019-04-28 23:05

金管會下一步...強化普通股資本

2019-04-28 23:04

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

迪卡儂新竹店全台最大 3300坪空間明開幕

2019-04-30 12:09

提三大訴求 長榮空姐6月4日上街頭遊行

2019-04-30 13:11

馬英九批蔡總統自我感覺良好 綠：說好的633在哪？

2019-04-30 18:04

快投保！長榮空姐要罷工 6月6日前買旅平險才有賠

2019-04-30 19:00

馬英九批太陽花學運為經濟罪人 黃國昌反擊「恬不知恥」

2019-04-30 21:00

金管會啟動獨董資格大清查 至少500家以上被鎖定

2019-04-30 18:45

這家銀行好佛心 產假延長到4個月、陪產假增加至2周

2019-04-30 15:45

郭台銘：美中貿易戰是台灣好時機 錯過再落後20年

2019-04-30 13:12

遠東SOGO百貨新竹站前館 8月31日停止營業

2019-04-30 13:22

長榮空服員會無預警罷工？工會這麼回應

2019-04-30 11:45

富邦第三代 蔡承儒任台灣大董事

2019-04-30 23:23

蔡承儒進入台灣大董事會 三代接班啟動

2019-04-30 19:41

摺疊手機市場 彭双浪：OLED面板不缺席

2019-04-30 21:03

點數生態圈大戰開打！中信LINE Point點數取消限時點數

2019-04-30 17:18

沃旭終於做出決定！將投資大彰化東南及西南離岸風場

2019-04-30 17:27

馬英九批「反中」拖垮台灣經濟 國發會千字新聞稿回擊

2019-04-30 17:10

長榮航罷工投票在即 員工盼空服員投票前能多想想

2019-04-30 12:23

600億標雙子星不貴 于品海：這價格越南都找不到

2019-04-30 11:46

長榮空服員罷工一觸即發 林佳龍：不到最後一刻不放棄

2019-04-30 14:42

南韓衝刺非記憶體 PK台積電

2019-05-01 00:57

政府採購法部分條文修法通過 兼顧興利與防弊

2019-04-30 21:27

網家攜手玉山銀行 5月報稅刷這張卡回饋1%

2019-04-30 12:20

沃旭宣布：完成大彰化風場最終投資決定

2019-04-30 17:51

不要保人變呆人 金管會要銀行須每年通知保證債務情況

2019-04-30 18:10

沃旭決定繼續投資 縣府：要先說明對彰化有何幫助

2019-04-30 22:31

竹市第3家百貨收攤 SOGO站前店8月底熄燈

2019-04-30 23:06

開發金 明年配息將提高

2019-05-01 01:16

飲料數位化！寄杯送禮夯 電商猛卡位

2019-04-30 12:55

郭台銘提台灣經濟3目標 尹啟銘：從企業角度比較容易

2019-04-30 13:12

消費弱 Q1經濟成長率下修

2019-05-01 00:51

聯發科毛利率 重回4字頭

2019-04-30 23:40

長榮罷工？ 設兩道門檻才會啟動

2019-04-30 14:26

韓國瑜、郭台銘、朱立倫三人同台 探討台灣競爭力

2019-04-30 17:31

郭董演講 AI教科書、機器人Pepper搶鏡

2019-04-30 14:02

中信刷卡金額 今年衝6,000億

2019-05-01 01:16

法人：聯發科營運 可望倒吃甘蔗

2019-04-30 23:35

長榮空服員罷工 八成同意才啟動

2019-05-01 00:47

報稅首日梅雨到 不想久候可線上先取號

2019-04-30 11:44

影／馬辦經濟論壇 韓郭朱會前交鋒

2019-04-30 18:32

全球顯示器面板Q1出貨量 京東方奪冠 友達第三群創第四

2019-04-30 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top